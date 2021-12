Résumé et buts du match Gimástica Segoviana-Majorque (0-2) du premier tour de la Copa del Rey

01/12/2021

Majorque s’est qualifiée pour le tour suivant de la Copa del Rey en battant Segoviana, même si ce n’est qu’en prolongation qu’ils ont réussi à prendre l’avantage sur le tableau d’affichage et à signer leur passe grâce au succès d’Ángel Rodríguez.

Gimástica Segoviana

Lombo, Adrián, Javi Marcos, Mansour (Rui 75′), Rahim, Manu, Cidoncha (Nogueira 75′), De la Mata, Szymanowski (Rafa Llorente 62′), Nanclares (Conde 101′) et Adeva (Borao 81′) .

Majorque

Greif, Sastre, Sedlar, Gayá, Oliván, Battaglia, Febas, Sánchez (Dani Rodríguez 61′), Llabrés (Mboula 61′), Fer Niño (Kang In Lee 90′) et Abdón Prats (Ángel 61′).

Buts

0-1 M.94 Ange ; 0-2 M.105 Ange.

Arbitre

Alberola Rojas (castillan-La Mancha). TA : Szymanowski (57′), Lucero (60′), Abdel (73′), Seck (76′), De la Mata (98′) / Greif (35′), Ángel (96′), Sastre (98′ ). TR : Nogueira (97′) / De Galarreta (97′).

Incidents

Stade Municipal La Albuera

En pensant au match de championnat de samedi prochain contre l’Atlético de Madrid, Luis García avait un onze avec de nombreux joueurs inhabituels, mais où la présence de Fer Niño et d’Abdón Prats offrait, en principe, de bonnes solutions offensives.

Mais la réalité était très différente pour Majorque, car à très peu d’occasions au cours de la première mi-temps, le ballon a pu atteindre les attaquants majorquins en bon état.

De plus, l’équipe visiteuse elle a passé de nombreuses minutes à donner possession du ballon à une Gimnástica Segoviana qui l’a géré avec discrétion, bien que sans profondeur.

Après la moitié de la première mi-temps, l’équipe vermillon a fait un pas en avant, Battaglia et Abdón Prats profitant de deux bonnes occasions de faire 0-1 peu de temps avant l’arrivée de la grande frayeur pour Majorque, puisque dans un ballon filtré par le local Manu vers Alexander Szymanowski , qui a été clairement renversé par le gardien Greif, ce qui a permis à Arberola Rojas de marquer facilement le point de penalty.

Szymanowski était chargé de lancer à onze mètres, mais son « Panenka » a été parfaitement lu par Greif, qui a stoppé son lancement. Szyma lui-même a raté de peu un centre de l’aile droite, clôturant avec 0-0 une première mi-temps dans laquelle Majorque n’était pas meilleure qu’une équipe de la deuxième RFEF.

L’équipe visiteuse a amélioré ses performances dans les premières minutes de la reprise, et Gayá avait le but en tête, mais son tir est passé haut. L’occasion de Majorque est devenue un mirage de ce qu’était la seconde mi-temps, bien que l’entrée de Mboula, Ángel et Dani Rodríguez ait donné plus de possession aux hommes de Luis García. Dans l’occasion la plus claire de condamner le match nul, Mboula a heurté le gardien de but Lombo.

Une fois de plus, la Segoviana a eu les occasions les plus claires dans la dernière ligne droite du match, avec un tir de Nogueira qui est passé de peu à côté et une tête de Rafa Llorente qui s’est écrasée dans la barre transversale, clôturant le temps réglementaire avec 0-0 au tableau d’affichage.

Ce devait être Ángel Rodríguez qui, dans la quatrième minute de prolongation, a profité d’une prestation parfaite de Ruiz de Galarreta pour marquer le 0-1. Peu de temps après, un accroc entre Nogueira et Ruiz de Galarreta lui-même a mis fin tôt aux deux joueurs dans les vestiaires et Ángel, dans le dernier jeu de la première partie des prolongations, a condamné le match avec le deuxième but.