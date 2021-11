Résumé et buts du match Grèce-Kosovo (1-1) de la 10e journée.

14/11/2021 à 22:59 CET

Adrià Corominas

Toutes les options grecques pour se qualifier pour les playoffs se sont évanouies jeudi dernier avec le but de Sarabia, donc le choc contre le Kosovo, dernier du groupe et aussi sans possibilité de qualification, c’était une simple formalité pour les deux.

GRE

KOS

Grèce

Vlachodimos ; Adroutsos, Chatzidiakos, Goutas, Tzavellas (Pavlidis, 80′) ; Pelkas, Bouchalakis, Tsimikas ; Masouras (Limnios, 86′), Douvikas (Tzolis, 66′), Mantalos.

Kosovo

Murique; Vojvoda, Rrahmani, Fazliji, Aliti ; Idrizi (Kastrati, 86′), Shala (Halimi, 70′), Loshaj (Zhegrova, 46′), Berisha; Rashica (Selmani, 80′) ; Muriqi.

Buts

1-0 M.44, Giorgos Masouras ; 1-1 M. 76, Amir Rrahamani.

Incidents

TA : Herolind Shala (28′), Vedat Muriqi (57′).

Le match, au moins, pourrait leur servir à dire au revoir devant leur peuple avec une victoire à laisser un bon goût dans la bouche malgré la déception de manquer une autre épreuve de Coupe du monde.

Mais les Hellènes ils ont accusé le coup émotionnel qui supposait l’élimination à un jour de la fin et ils n’ont pas pu dire adieu à la victoire à domicile contre un adversaire qui leur a déjà volé deux points au match aller.

Et que, au bord du repos, Giorgos Masouras réussi à lâcher le marqueur et à mettre les Grecs en tête après avoir dirigé de l’intérieur de la zone un centre de Dimitrios Pelkas qui a glissé près de la base du poteau de but gauche.

Un objectif juste avant de prendre le chemin des vestiaires qui semblait casser les plans d’un Kosovars combinés qui n’ont jamais baissé les bras et qu’il a obtenu sa récompense à 15 minutes de la fin, quand Amir Rrahmani il a terminé un centre à l’équipe dans la zone de Edon Zhegrova après un corner.

Répartition des buts, répartition des points et répartition des déceptions en route pour un grand tournoi où il est de plus en plus difficile de se souvenir du nom de la Grèce.

Car avec la nomination de Qatar 2022, ils seront quatre rendez-vous internationaux consécutifs qui manquent aux Hellènes. Pour les retrouver une dernière fois sur la scène internationale, il faut se remémorer la Coupe du monde 2014 au Brésil, où ils ont été démontés au deuxième tour.