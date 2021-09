Résumé et buts du match Grenade – Real Sociedad (2-3) de la 6e journée

23/09/2021 à 21:33 CEST

X. Serrano

Shérif Imanol Il l’a dit très clairement. Bien que le Réel arrivé en carré, je ne voulais pas d’excuses. Et le cadre ‘txuri-urdin, dirigé par Mérinos et Oyarzabal, il s’est imposé dans un duel ouvert et précieux au Nuevo Los Cármenes. Les grenade, grandi après son match nul à Barcelone, est allé de l’avant avec un coup franc comme au Camp Nou mais a fondu dans la dernière ligne droite. mérite d’un Réel que, avec des objectifs de Elustondo et Mérinos, a tracé l’objectif initial de Allemand et il est revenu à la cravate de Luis Milla penalty pour égaliser la victoire avec le deuxième but de Elustondo, héros inattendu. est très touché Robert Moreno.

GRA

RSO

grenade

Maximilien ; Arias, Germán, Duarte, Carlos Neva (Escudero, 79 ‘); Montoro, Gonalons, Luis Milla (Monchu, 79′) ; Rochina (Bacca, 66′), Luis Suárez et Machís (Puertas, 24’).

Société réelle

Ryan ; Zaldua (Zubimendi, 77′), Elustondo, Le Normand, Aihen ; Portu (Januzaj, 64′), Guevara, Merino, Navarro (Valera, 64′); Sorloth (Zubeldia, 77′) et Oyarzabal (Lobete, 77′).

Buts

1-0 M. 9 Allemand. 1-1 M. 52 Elustondo. 1-2 M. 60 mérinos. 2-2 M. 70 Luis Milla (stylo). 2-3 M. 83 Elustondo.

Arbitre

Pizarro Gómez (de Madrid). AT : Luis Suárez (28′), Rochina (37′), Duarte (50′), Arias (64′), Germán (72′) / Le Normand (72′).

Incidents

Match joué au stade Nuevo Los Cármenes de Grenade correspondant à la 6e journée de LaLiga Santander 2021-2022.

La vérité est que, malgré les messages de Shérif, la Société réelle Il arriva à Grenade avec l’infirmerie débordée. Neuf victimes au total, en comptant des chiffres aussi pertinents que David Silva ou Alexandre Isak. Une liste qu’il a rejoint pendant le match Sorloth, tandis que du côté nasride il est sorti blessé Machis. Aussi, la grande surprise a été le début de Ryan dans le but de la Réel au détriment de Remiro.

Cependant, la peinture ‘txuri-urdin’ a commencé comme un coup et dans les premiers instants a exigé Maximilien à deux reprises manifestes. Le gardien portugais a montré des tirs de Mérinos et Sorloth. La réponse inattendue des Nasrides fut soudaine. Et c’est venu de coups de pied arrêtés, comme dans le Camp Nou. Allemand Sanchez Il s’est dirigé sans but au deuxième poteau et Guevara, qui a été cloué sous des bâtons, a fini d’introduire le ballon dans le filet.

Malgré une vente aux enchères de Sorloth qui a embrassé le poteau, au Réel Il lui a été difficile de se remettre du coup mais il a trouvé de la force dans l’ex-barceloniste Robert Navarro. Après avoir traversé le Monaco, le Barcelonais est parti dans la filiale ‘txuri-urdin’ et défonce la porte de l’équipe première pour des performances comme celle-ci. Le Catalan, après avoir dribbler sur un carreau, a tiré haut et, tout de suite après, a forcé l’étiré de Maximilano dans un tir serré au poteau.

Qui sait comment il abronó ses hommes Shérif, désarticulé au repos, mais le Réel Il a récupéré l’étincelle du démarreur. De nouveau Maximilien a gêné le but contre Pour votre et Oyarzabal, mais ne pouvait rien faire dans une excellente action d’ardoise. Il a pris le virage Réel, a surchargé le premier bâton et n’a pas été marqué dans le second Elustondo. Le tir puissant du défenseur central, peu orthodoxe, a suffi à égaliser.

Malgré sa tentative de maintenir l’intensité, le grenade montra progressivement de la lassitude. Et les espaces se sont multipliés, ainsi que les occasions. Montoro trouvé Néva dans une passe hachée à l’arrière de l’arrière, mais son tir est passé haut. Plus précise était la réplique ‘txuri-urdin’, orchestrée par les deux chefs de la Réel. Oyarzabal permis dans la zone de Mérinos, dont la croix du pied gauche n’a pas pu atteindre Maximilien.

Le chaos a alors régné et a presque condamné le Réel. Le gardien nasride l’a empêché aux enchères de Mérinos et Le normand. Et quand plus contre les cordes était le grenade, le vétéran de la nouvelle société Bacca il suffisait de nouer. Il a pris une peine à l’innocent Guevara, peine maximale transformée par Luis Milla. L’équipe de Shérif, condamnant la dernière ligne droite à un compromis dont il est sorti vainqueur avec un héros inattendu. Après l’énième arrêt de Maximilien, Elustondo décousu le refus pour signer le triomphe d’un Réel qui continue à vitesse de croisière malgré les blessés.