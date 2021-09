Résumé et buts du match Guimaraes-Benfica (1-3) de la 7e journée.

25/09/2021 à 21h40 CEST

Adrià Corominas

Benfica reste intraitable au Portugal, où il est leader solo après un début de saison avec 7 victoires en 7 matchs, et arrive au match de Ligue des Champions contre le Barça à la fois physiquement et émotionnellement. Ce samedi, il a pris trois points de plus lors de sa visite à Vitoria de Guimaraes avec un 1-3 qui est revenu sur la bonne voie. Yaremchuk avec un double et que Joao Mario condamné avec le troisième. Bruno Duarte a marqué le but d’honneur sanction locale.

VIT

BEN

Vitoria Guimarães

Trmal; Sacko, Borevkovic, Mumin, Rafa ; Tiago Silva (Janvier, 81′), Alfa Semedo, André André (dimanche, 70′) ; Quaresma (Rochinha, 70′), Estupiñán (Bruno Duarte, 76′), Edwards (Lameiras, 76′).

Benfica

Vlachodimos ; Verissimo, Otamendi, Vertonghen ; Lazaro, Weigl (Gedson, 76′), Joao Mario (Meïté, 76′), Grimaldo (Gil Dias, 88′) ; Rafa Silva (Éverton, 87′), Yaremchuk (Pizzi, 66′), Darwin N.

Buts

0-1 M. 30, Yaremchuk ; 0-2 M. 41, Yaremchuk ; 0-3 M. 73, Joao Mário; 1-3 M. 78, Bruno Duarte (pénalité).

Le MVP du match est allé à l’attaquant ukrainien Yaremchouk qui, avec deux griffes en dix minutes (30′ et 40′), a démantelé le cadre défensif que l’équipe locale a relevé.

Ils ont aidé deux joueurs qui arrivent au duel européen très connectés. Il s’agit des attaquants Rafa Silva et Darwin Nuñez, ce dernier avec un passé en Liga, qui a pénétré la défense locale de bout en bout.

Au second semestre, ceux de Jorge Jésus Ils ont levé le pied de l’accélérateur en pensant au match mémorable de mercredi contre le Barça, mais ils ont eu le temps de marquer le troisième et de quitter définitivement le choc de la main de Joao Mario (73′).

Avec tout résolu et gardant la force, Bruno Duarte il a monté le 1-3 final de onze mètres, dans l’un des seuls déséquilibres défensifs autorisés par le trident défensif dirigé par l’Argentin Otamendi et escorté par l’international belge Vertonghen et par le brésilien Lucas Verissimo.

Benfica s’échappe en tête. Le Barça est prévenu.