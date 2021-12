18/12/2021 à 21:02 CET

Marc Zapater

le Borussia Dortmund, à partir de Cadre Rose, a perdu son dernier match de 2021, après le retour en seconde mi-temps de Herta (3-2) au stade olympique de Berlin grâce aux deux Belfodil et au double de l’attaquant allemand Richter.

BSC

DOR

Hertha Berlin

Schwolow ; Pekarik, Stark, Mittelstädt, Torunarigha ; Darida (Tousart 72′), Ekkelenkamp (Selke 87′), Ascacíbar, Richter (Gechter 72′); Belfodil (Marvin 87′) et Myziane.

Borussia Dortmund

Hitz ; Meunier (Loup 72′), Can, Pongracic, Schulz (Guerreiro 72′) ; Witsel (Zagadou 72′), Dahoud ; Brandt (Tigges 81′), Malen, Reus (Hazard 58′) ; et Haaland.

Buts

0-1 M.31 Brandt, 1-1 M.51 Belfodil, 2-1 M.57 Richter, 3-1 M.69 Richter et 3-2 M.83 Tigges.

Arbitre

Marco Fritz. TA : Pongracic (95′).

Incidents

Match correspondant à la 17e journée de Bundesliga, disputée au stade olympique de Berlin.

La réunion a commencé par plusieurs occasions de Cadre Reus et de Erling Haaland, qui n’a pas réussi à ce qui a peut-être été sa dernière rencontre avec Dortmund.

Malgré le bon départ de l’équipe visiteuse, le match s’est vite enthousiasmé, provoquant des approches par les deux équipes. L’un ou l’autre des deux pouvait ouvrir le score, et l’équipe locale était prête. Myziane Maolida a réussi à battre le gardien suisse Hitz après avoir terminé un excellent centre de l’aile droite. Cependant, après l’intervention de la VAR, le but a été annulé par un hors-jeu serré.

Les noirs-jaunes se sont jetés dans l’attaque après le réveil du Tayfun Korkut. Après un mauvais dégagement de Mittelstädt dans la tentative de voler Haaland, déjà avec la jambe armée pour le coup, julien Brandt il a été plus rapide que la défense locale et a envoyé le ballon au fond des filets.

Après le but, le Borussia Dortmund a dominé le match, mais a manqué d’efficacité en attaque. Après la pause, le script de la réunion a pris un virage à 180 degrés. Le poste local est sorti branché. Premier, Belfodil il a marqué le but qui a égalisé dans les premières minutes de la seconde mi-temps.

Puis, six minutes après 1-1 au tableau d’affichage, Richter s’est chargé de donner l’avantage à son équipe après un superbe but, qui a culminé le retour avec son deuxième but du match en 69.

Il semblait que ceux de Tayfun Korkut pourraient encore augmenter le score, cependant, ceux de Cadre Rose Ils sont entrés dans le jeu, à la recherche d’une égalité.

Avec un Hertha de Berlin concentré sur la défense, Steffen Tigges Il a réduit l’écart deux minutes après son entrée sur le terrain de jeu et a mis le 3-2 à la lumière dans les dernières minutes du match.

Malgré cela, les noirs-jaunes n’ont pas pu Schwolow et la défense de Berlin.