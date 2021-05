Résumé et buts du match Huesca-Valence (0-0) de la 38e journée.

22/05/2021

À 21:37 CEST

Adrià Corominas

L’ensemble des Pacheta il avait besoin de gagner pour sceller la permanence. Il n’avait besoin que d’un but lors du dernier match de la Ligue pour rester une autre année dans l’élite du football espagnol. Mais ses aspirations se heurtent aux postes défendus par l’ancien Blaugrana Cillessen et ils ne sont pas passés d’un nul à rien contre Valence qui les condamne à revenir dans la catégorie argent un an après avoir été promus.

TEINTE

VAL

TEINTE

Alvaro Fernandez; Maffeo (Pedro López, 75 ‘), Vavro (Gastón Silva, 69’), Pulido, Siovas, Sergio Gómez; Mikel Rico (Doumbia, 69 ‘), Seoane (Borja García, 85’), Ferreiro (Okazaki, 85 ‘); Sandro et Rafa Mir.

VAL

Cillessen; Thierry, Hugo Guillamón (Mangala, 89 ‘), Diakhaby, Gabriel Paulista, Lato; Soler, Racic, Kang-in Lee (Musah, 80 ‘); Guedes (Cheryshev, 77 ‘) et Maxi Gómez (Manu Vallejo, 80’).

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares)

Incidents

TA: Guillamón (20 ‘), Ferreiro (34’), Siovas (55 ‘).

L’équipe aragonaise avait atteint le dernier jour dans des conditions optimales: hors de la descente et dépendant d’elle-même. De plus, en face se trouvait un rival qui ne jouait rien. Tout semblait face à face pour une Huesca qui pesait la pression de savoir qu’Elche faisait ses devoirs et à qui la chance ne souriait pas.

Les pôles n’étaient pas des alliés

Deux balles qui repoussaient le bois auraient pu lui apporter le salut. Aussi un en-tête de Rafa mir qui a glissé dans l’objectif de Cillessen Il aurait pu monter au tableau de bord, sans le VAR, qui a confirmé le dégagement de hors-jeu de l’attaquant.

La Huesca est sortie en pressant très haut la sortie de Valence, mais elle s’est diluée au fil des minutes et n’a pas pu percer le but levantin.

L’ensemble maintenant formé par «Voro» il prenait le contrôle du jeu, contrôlant les attaques de Huesca de plus en plus facilement, même s’il continuait d’essayer, il n’avait pas la clarté des idées nécessaires pour surmonter la défense en visite.

Sans le but, l’équipe Alto-Aragonaise, qui terminait la deuxième saison de son histoire en Première Division, a répété ce qui s’était passé après sa première promotion, puisqu’elle ne pouvait pas maintenir la catégorie, bien que contrairement à cette occasion, cette fois-ci, ils l’ont fait. atteindre le dernier jour avec des options pour continuer, faisant de Valence, qui avait déjà envoyé Eibar en deuxième position la veille, dans le juge de relégation.