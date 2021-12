Résumé et buts du match Inter – Cagliari (4-0) de la 17e journée

12/12/2021

Le à 23:53 CET

X. Serrano

le Inter est le nouveau chef de la Une série. Il aura fallu 17 jours à l’actuel champion de ‘Calcium’ pour atteindre la première marche du football italien, aidé par le nul de Milan et la défaite de Naples. La peinture ‘Nerazzurri’ a couru sans ménagement sur le Cagliari (4-0), avec des objectifs de Alexis Sanchez, Çalhanoglu et un doublet de Lautaro Martinez. Si la victoire n’a pas été plus volumineuse c’est grâce aux réflexions de Cragno, qui a réalisé de nombreux arrêts valables et arrêté l’attaquant argentin sur penalty.

INT

CAG

Inter

Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni ; Dumfries (Dimarco, 72′), Barella, Brozovic (Vidal, 72′), Çalhanoglu (Sensi, 76′), Perisic (Zanotti, 83′) ; Lautaro et Alexis Sánchez (Satriano, 76′).

Cagliari

Cragno; Cáceres (Zappa, 70′), Godín, Carboni (Obert, 82′); Bellanova, Deiola (Oliva, 82′), Marin, Grassi (Lykogiannis, 59′), Dalbert ; Keita Baldé (Pavoletti, 70′) et Joao Pedro.

Buts

1-0 M. 29 Lautaro. 2-0 M. 51 Alexis Sánchez. 3-0 M. 66 Çalhanoglu. 4-0 M. 68 Lautaro.

Arbitre

Mattéo Marchetti. TA : Lautaro (33′) / Cragno (43′), Deiola (76′).

Incidents

Match joué au stade Giuseppe Meazza correspondant à la 17e journée de Serie A 2021-2022.

le Inter Il a sauté dans le vert avec l’ambition et la confiance de celui qui est reconnu comme le dominant du football italien. La première partie était un match de fronton. Les ‘Nerazzurri’ récupèrent rapidement le ballon au centre du terrain et, en une ou deux touches, ils se plantent dans la zone d’arrivée. Ils ont eu la gâchette facile, comme ils l’ont démontré Barella, dans deux chaussures éloignées qui s’approchaient de la barre transversale, et Skriniar, dans un obusier dont le gardien s’est débarrassé Cragno.

Malgré ses cinq défenses, le Cagliari il ne se sentait pas en sécurité. La réitération dans le harcèlement, l’entrée a échoué comme un coup doux de Lautaro Martinez et un coup haut de Çalhanoglu, annonçait tant de « Nerazzurri ». De plus, malgré une carrière de Bellanova qui a fini sans angle contre les gants de Handanovic, l’équipe sarde était trop coulée pour menacer la contre-attaque ou même se connecter avec Joao Pedro.

Enfin, l’insistance du Inter trouvé l’attribution du but sur un coup de pied de coin. Lautaro Martinez est allé de l’avant au premier poste à Joao Pedro et, tournant le cou avec puissance, il acheva le filet malgré la réaction stérile de Cragno.

L’avantage n’a fait qu’attiser le feu de l’actuel champion du ‘Calcium’. Les joueurs de la Cagliari ils ne savaient pas où se cacher, étant Cragno le seul qui a fait la coupe. Brozovic trouvé dans la zone à Barella, qui assistait dos à Alexis. Mais le gardien s’est jeté aux pieds du Chilien pour éviter le but. Deuxieme acte, Dumfries a fait tomber un mur avec Alexis et a servi le but sur un plateau d’argent pour Lautaro, qui n’a pas réussi à terminer dans la petite zone.

Au milieu du siège ‘Nerazzurri’, Alexis volé un ballon au centre du terrain et aidé en profondeur à Dumfries, un avion, qui a été abattu par Cragno. Le penalty lui a coûté le carton jaune, mais il a évité à deux reprises le 2-0 en arrêtant la frappe subséquente et très améliorable de Lautaro. Çalhanoglu il n’a pas réussi à diriger le rejet entre les trois costumes. Ainsi, malgré l’écrasement, le Cagliari Il a atteint la seconde mi-temps vivant grâce à son gardien de but.

Un espoir illusoire. Alexis a pris cinq minutes pour composer 2-0 d’une splendide volée au centre de Dumfries. Après le deuxième but, l’Inter était une avalanche imparable. Çalhanoglu signé le 3-0 avec un missile ajusté au carré et Lautaro, après un envoi précis de Barella, a bercé le ballon avec sa poitrine avant de surmonter la sortie de Cragno avec l’intérieur de la botte. 4-0 et au lit. Une exposition digne du champion actuel et nouveau leader de la Une série.