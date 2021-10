Résumé et buts du match Inter – Juventus (1-1) de la 9e journée.

24/10/2021 à 23:02 CEST

X. Serrano

Point amer pour lui Inter dans le « Derby d’Italie ». Une sanction absurde commise par Dumfries autorisé Dybala, qui est réapparu après un mois de blessure, pour égaliser le but initial de Dzeko (1-1). La cible précoce des ‘Nerazzurri’, qui jusqu’à l’erreur finale avait défendu leur avantage avec une solvabilité totale, a révélé les déficiences offensives des ‘Vecchia Signora’. Même ainsi, ceux de Allegri Ils ont prolongé leur séquence de matchs à neuf sans perdre. Le leadership, partagé par Naples et Milan, est à dix points de retard. Trois de moins pour les interistas.

INT

JUV

Inter

Handanovic ; Skriniar, De Vrij, Bastoni ; Darmian, Barella (Vecino, 90′), Brozovic, Çalhanoglu (Gagliardini, 62′), Perisic (Dumfries, 72′); Dzeko et Lautaro Martínez (Alexis, 72′).

Juventus

Szczesny ; Danilo, Bonucci, Chiellini, A. Sandro; Cuadrado (Dybala, 65′), McKennie (Arthur, 84′), Locatelli (Kaio Jorge, 84′), Bernardeschi (Bentancur, 18′) ; Kulusevski (Chiesa, 65′) et Morata.

Buts

1-0 M. 17 Dzeko. 1-1 M. 89 Dybala (plume).

Arbitre

Maurizio Mariani. TA : Barella (40′), Perisic (70′) / A. Sandro (44′), Chiellini (95′).

Incidents

Match joué au stade Giuseppe Meazza correspondant à la 9e journée de Serie A 2021-2022.

Bien que les Piémontais aient menacé d’abord dans un Morata Quoi Handanovic empochée de suspense en deux mi-temps, la rencontre s’est vite mise en face à face pour l’équipe lombarde. ÇalhanogluDans un premier temps et debout depuis l’avant de la zone, une chaussure a été retirée du chapeau qui s’est écrasée contre la traverse. Avec le roseau prêt, Dzeko a montré au rejet le chemin vers le filet.

La Juve, qui avait cimenté sa récente amélioration de la solidité défensive, a retrouvé ses fantômes. Car lors des quatre dernières victoires, il avait suffi de marquer et de serrer les dents. Il était maintenant temps de proposer, de risquer, devant un Inter qui a donné l’initiative mais pas la terre. L’apport de Bentancur pour les blessés Bernardeschi. Alors que, Chiesa J’attendais sur le banc. La seule chance ‘bianconera’ avant la pause est venue d’une chaussure isolée de Carré qui est parti près du bâton.

Beaucoup plus intense dans les conflits, avec une Barella Hyperactive également dans la phase créative, l’équipe « Nerazzurri » a conservé son avantage avec une tranquillité absolue même après l’entracte. En fait, la première chance de la première mi-temps était une contre-attaque rapide vaguement définie par périsique. Ce n’est qu’après l’heure du match que Allegri déplacé le banc avec l’entrée de Chiesa et Dybala, qui revenait après un mois d’absence pour cause de blessure, en raison de Carré et Koulusevski.

Les nouveaux venus ont semblé revigorer l’attaque « bianconero ». Chiesa causé une faute dangereuse dans le coin droit de la surface et Dybala mettre en difficulté Handanovic. Son tir empoisonné a rebondi juste devant le gardien, qui a souffert pour dégager. Mais l’effet du révulsif se dissipa très vite. Imprécis, trop hâtif, le Juve il s’est échoué à plusieurs reprises dans les environs de la zone « Nerazzurri ».

Les Inter semblait avoir le jeu sous contrôle lorsqu’une erreur de Dumfries le signe du choc changea. Dans un ballon sans conséquence divisé en bordure de surface, le Néerlandais a poussé à Alex Sandro un coup de pied au mauvais moment. Les VAR a signalé l’infraction à l’arbitre, qui a signalé le point fatal après consultation du moniteur et Dybala, tromper Handanovic, a établi le lien. Simone Inzaghi il a été expulsé pour ses protestations.