Résumé et buts du match Inter – Naples (3-2) de la 13e journée

21/11/2021 à 20h25 CET

X. Serrano

Ils ne sont plus invaincus dans le ‘calcium’. Après la défaite de Milan à Florence, le Naples raté l’occasion de s’échapper en tête et s’agenouilla devant le Inter. L’actuel champion de la ‘Scudetto‘tracé l’objectif initial de Zielinski avec des buts de Çalhanoglu (de la peine), périsique et Lautaro Martinez. Mertens ajout d’épice à la fin (3-2). Les ‘Nerazzurri’, troisièmes, n’ont que quatre points de retard sur les co-leaders.

INT

SIESTE

Inter

Handanovic ; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (Gagliardini, 75′), Brozovic, Çalhanoglu (Vidal, 61′), Perisic (Satriano, 88′) ; Correa (Dzeko, 61′) et Lautaro Martínez (Dimarco, 75′).

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (Elmas, 75′), Zielinski, Insigne (Mertens, 75′) ; Osimhen (Petagna, 54′).

Buts

0-1 M. 18 Zielinski. 1-1 M. 25 Çalhanoglu (plume). 2-1 M. 44 Perisic. 3-1 M. 61 Lautaro Martínez. 3-2 M. 79 Mertens.

Arbitre

Paulo Valeri. TA : Çalhanoglu (41′), Vidal (73′), Handanovic (84′), Dzeko (90+3′) / Osimhen (10′), Koulibaly (24′), Rrahmani (35′).

Incidents

Match correspondant à la 13e journée de Serie A jouée à Giuseppe Meazza.

Ils ont affronté la meilleure défense et la meilleure attaque du Une série. L’équipe campanienne avait encaissé quatre buts en 12 journées, le même dont l’équipe lombarde avait besoin pour marquer 35 buts.

Malgré l’épidémie de COVID-19 qui a fait disparaître Demme et Politano, Spalletti aligné un presque gala onze avec Luxuriant comme la seule nouveauté obligatoire. ET Inzaghi, avec Par Vrij et Alexis blessé, a opté pour Ranocchia dans l’axe de l’arrière et sangle comme compagnon de Lautaro Martinez au lieu de Dzeko, entre les cotons.

Le duel s’est levé avec l’intensité et le rythme qui l’accompagneront jusqu’au coup de sifflet final. Suite à un avertissement détourné de Lautaro, les Naples frapper en premier. Zielinski volé une balle de Barella dans la moelle épinière et, après avoir conduit et assisté Distingué, il a ouvert la boîte avec une chaussure. Le coup, à l’extérieur, s’ouvrit à la frustration de Handanovic.

Les Inter Il a montré son bois de champion et a fait de l’adversité un carburant. Il a redoublé de pression dans le champ rival, étouffant, et a vite établi l’égalisation grâce à l’hyperactif Barella. Pour quelque chose en Italie, ils le voient comme le futur capitaine « Nerazzurri ». Les VAR puni en guise de penalty un tir du Sarde qui Koulibaly bloqué avec le bras tendu. Çalhanoglu, d’un tir tellement en coin qu’il a caressé le côté du filet, il a trompé Ospina. 1-1.

La fête a tiré des étincelles. Lautaro il tenta sa chance dans un coup de génie, tournant et immobile, qui frôla le poteau sous le regard pétrifié Ospina. La réponse parthénopéenne est venue avec le déséquilibre de Luxuriant sur l’aile droite. Mais Osimhen, d’abord à cause de Skriniar et puis en raison de son imprécision, il n’a pas profité de ses expéditions.

L’agressivité ‘interista’ a trouvé un prix au bord de la pause. Bloqué, Dites Lorenzo a donné un ballon près de sa propre zone et Barella, sans y réfléchir à deux fois, il lança un obusier qui força le vol salvateur de Ospina. Dans le coin arrière, périsique peigné le centre tendu de Çalhanoglu dépasser le Inter sur le tableau de bord. Les réflexes du gardien colombien, qui a gratté le cuir alors qu’il avait déjà franchi la ligne, étaient stériles.

Les Naples épuisé avant l’heure du jeu sans Osimhen, qui a quitté le terrain avec un œil enflé après être entré en collision avec Skriniar dans un casting aérien. Et avec ceux de Spalletti à la recherche de la cravate, le Inter frapper la contre-attaque. sangle a conduit de son propre terrain vers le front rival et a lâché le ballon au bon moment pour que Lautaro, avec un coup bas et croisé, il marquera son premier but depuis le 2 octobre.

Les Inter semblait avoir le contrôle du jeu lorsqu’une perte innocente de Dzeko, égaré devant sa zone, autorisé Mertens couper les distances avec une main droite à l’angle. A l’équipe de Inzaghi ses jambes tremblaient et il Naples pourrait lier en trois occasions franches. Dans le plus clair, entre Handanovic et la barre transversale a repoussé le tir de Rui. Le champion actuel, à quatre points de la tête.