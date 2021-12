Résumé et buts du match Inter – Turin (1-0) de la 19e journée

22/12/2021 à 20:41 CET

L’actuel vainqueur du Une série et récemment proclamé champion d’hiver, il a écarté 2021 de la meilleure des manières, avec une victoire à Giuseppe Meazza. le Inter a vaincu le Turin avec un seul but sur la contre-attaque de Denzel Dumfries avant la pause et a consacré la seconde mi-temps à défendre avec une solvabilité absolue (1-0). De quoi enchaîner la septième victoire en championnat, le onzième match sans défaite et le sixième match avec une feuille blanche. Chiffres champions.

Malgré l’entrée de Arturo Vidal à la place de ce qui est probablement le meilleur milieu de terrain du ‘calcium’, le sanctionné Nicolò Barella, l’équipe ‘Nerazzurri’ a remporté une victoire loin d’être facile. Pourquoi lui Turin à partir de Ivan Juric, élève doué de Gian Piero Gasperini, est sorti une réponse. Il a voulu oser, mettre la pression sur le terrain rival et perturber la sortie du ballon interne en frappant Nicolò Rovella comme un timbre sur Marcelo Brozovic, le cerveau de l’équipe lombarde.

La vérité est que pendant une demi-heure, le pari a fonctionné. Au Inter ça lui a coûté d’attaquer. Et quand il l’a fait, c’était en raison des surprenantes incorporations offensives de Alexandre Bastoni, une centrale chaque jour plus complète. Mais malgré ses bons mouvements, le défenseur a montré ses lacunes en frappe. Plus il se rapprochait de marquer le Turin dans une contre-attaque rapide qui Marko pjaca, promesse éternelle, s’est terminée par un fouet tout près du poteau.

Mais au bout de 30 minutes, tout a changé. le Turin a perdu le cuir avec ses deux milieux de terrain situés à l’avant de la surface rivale et le Inter n’a pas fait de prisonniers. Edin dzeko il a mené la contre-attaque sur le couloir gauche, a temporisé et a croisé le ballon. Brozovic laisse la passe rouler entre ses jambes et Denzel DumfriesArrivé avec la puissance d’un train de marchandises, il a frappé la base du poteau avec une main droite. Le troisième but du Néerlandais en décembre.

Le but a dilué la pression agressive des Turin, de plus en plus hésitant. Pendant ce temps, il Inter trouvé plus de voies d’évacuation grâce à la mobilité et au jeu direct. Il pourrait tomber le second dans une passe millimétrique filtrée par Hakam Çalhanoglu que Lautaro Martínez, après avoir esquivé le gardien ‘granata’, n’a pas réussi à terminer entre les trois bâtons en raison de la pression du corpulent Bremer de Gleison.

Le ‘taureau‘il a réorganisé ses idées après avoir passé les vestiaires et, fidèle à sa personnalité, est sorti pour discuter avec un Inter peu soucieux de renoncer à l’initiative. Avec l’avancée du chrono, la boîte ‘granata’ décantait la rencontre vers le but de Samir Handanovic, obligé de s’étirer pour repousser un coup franc direct lancé par Sasa lukic.

Malgré le carrousel de changements, sacrifié un Lautaro qui n’a pas réussi à marquer pour la sixième journée consécutive, le Inter il n’a pas pu redresser le cours du parti. Il s’est retrouvé à l’abri dans sa zone, harcelé par un rival qui, à défaut de poudre à canon, a envoyé ses plus grands défenseurs au front. Mais s’il reste quelque chose pour l’équipe de Simone Inzaghi sont des garanties proches de Handanovic. pourrait encore Alexis Sanchez signer la phrase dans une vente aux enchères repoussé par le bâton. Au final, les performances de solvant d’un Inter qui a mis le direct pour revalider le ‘Scudetto‘.