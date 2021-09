Résumé et buts du match Islande-Allemagne de la journée 6

09/08/2021 à 23h00 CEST

L’ère Hansi Flick clôt un premier épisode réussi. Les débuts de l’entraîneur primé sur le banc de la Mannschaft n’auraient pas pu être plus placides. Trois victoires en trois matchs et Manuel Neuer qui repart avec un but impeccable.

LIS

ALE

Islande

Halldorsson ; BM Saevarsson, Bynyar Bjarnason, Fjoluson, A. Skulason, Birkir Bjarnason, Palsson (Baldursson, 89), Johannesson (Sigurdson, 71) ; J. Gundmondsson (Thorsteinsson, 71), A. Gundomondsson (Gudjohnsen, 81) ; et Helgason.

Allemagne

Neuer; Hofmann (Klostermann, 46 ans), Süle (Gosens, 59 ans), Rüdiger, Kehrer ; Kimmich, Goretzka (Wirtz, 80) ; Gnabry (Havertz, 46 ans), Gündogan, Sané (Musiala, 59 ans) ; et Werner.

Buts

0-1 M.5 Gnabry. 0-2 M.24 Rüdiger. 0-3 M.56 Sané. 0-4 M.89 Werner.

Arbitre

Andreas Ekberg (Suède). Birki Bjarnason, Palsson admonesté

Hier dans la glaciale Reykjavik, une nouvelle exposition de football total par les Allemands, qui commencent à offrir des similitudes avec le Bayern Munich conçu par l’entraîneur du Bade-Wurtemberg. Haute pression, mobilité et efficacité diaboliques qui fossilisent les gardiens adverses.

Le seul changement àL’allemand concernant le match contre l’Arménie était l’entrée d’Ilkay Gündogan par Marco Reus, qui a raté le match en raison d’une blessure au genou. Le schéma, un 4-2-3-1. il en fut de même avec Gündogan occupant la position de Reus dans le trio offensif derrière Timo Werner.

L’Allemagne a pris l’avantage à la 5e minute grâce à Gnabry qui définissait à une courte distance le centre de Leroy Sané. Le jeu a commencé par une longue passe que Joshua Kimmich a reçue dans la demi-lune d’où il a ouvert le jeu à gauche de la surface pour que Sané serve le but à Gnabry.

Le premier but n’a pas intimidé l’Islande, qui a montré une grande intensité dans les combats pour les balles divisées et qu’il tentait constamment des actions offensives rapides pour atteindre la zone de Manuel Neuer.

En 17′ Johanesson a même eu une belle occasion, avec un tir que Neuer a réussi à arrêter, après un bon jeu d’équipe.

Cependant, lorsque l’Islande a semblé commencer à prendre confiance, l’Allemagne a réussi la deuxième avec une tête d’Antonio Rüdiger après un coup franc de Kimmich de la droite.

Islande était sur le point de revenir dans le match avec un tir au poteau de Gundmonnson à la minute 50 mais peu de temps après. em en 56, est venu le troisième de l’Allemagne avec un tir du pied gauche de Sané après avoir combiné avec Leon Goretzka.

La troisième était la phrase, puis l’Allemagne a commencé à chercher la quatrième. Werner l’a eu sur ses pieds mais a raté un but vide à la 61e pour centrer par Kai Havertz. En 89, Werner lui-même, dépassant à nouveau Havertz et d’une position plus difficile, n’a pas échoué et a complété la victoire