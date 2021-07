Résumé et buts du match Italie – Angleterre (1-1) de la finale de l’Euro 2020.

07/12/2021

Le à 01:36 CEST

X. Serrano

Italie agression Wembley dans une nuit magique qui fait d’elle, 53 ans plus tard, la championne de L’Europe . Un triomphe à travers vents et marées. Dans un stade au drapeau anglais et après avoir encaissé un but au bout de deux minutes, le ‘Azzurra‘amélioré sur le dos d’un Chiesa infatigable et à égalité avec un but de Bonucci. La prolongation est passée sans altérer le résultat, condamnant le sceptre aux tirs au but. Ensuite, ils sont allés en dessous après la décision de Belotti, mais le coup au bâton de Rashford et les arrêts de Donnarumma à Sancho Oui Saka ils ont prononcé la sentence.

ITA

ING

Italie

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (Florenzi, 118′) ; Barella (Cristante, 55′), Jorginho, Verratti (Locatelli, 96′) ; Chiesa (Bernardeschi, 85′), Immobile (Berardi, 55′) et Insigne (Belotti, 91′).

Angleterre

Pickford ; Trippier (Saka, 71′), Walker (Sancho, 120′), Maguire, Stones, Shaw ; Phillips, Rice (Henderson, 74′) (Rashfor, 120′) ; Monture (Gréaliste, 99′), Sterling ; Kane.

Buts

0-1 M. 2 Shaw. 1-1 M. 67 Bonucci.

Arbitre

Björn Kuipers (Pays-Bas). TA : Maguire (106′) / Barella (47′), Bonucci (55′), Insigne (85′), Chiellini (90′).

Incidents

Match correspondant à la finale de l’Euro 2020 disputée à Wembley.

Celui de Italie C’est le triomphe d’un bloc choral sans grandes vedettes qui a su mêler la talentueuse sève nouvelle au métier de sa garde prétorienne. Mais c’est surtout la victoire du coach Roberto Mancini. Un fou, selon les mots de Bernardeschi après la passe angoissante par les pénalités avant Espagne, pour avoir été le seul à croire il y a trois ans qu’aujourd’hui, retrouver la gloire était possible.

Le technicien en a ramassé un ‘Azzurracoulé, les derniers morceaux du champion du monde 2006. Et avec un engagement clair pour un jeu offensif et sans complexe, une association fluide et une pression élevée, il a permis à de jeunes talents de redonner confiance à un Italie qui vit sa meilleure séquence historique. 34 matchs sans perdre, l’un des records absolus partagés par Brésil Oui Espagne.

L’autre côté de la médaille est un Angleterre incapable de réécrire sa misère historique. Gareth porte sud, qu’en demi-finale du 96 euros il a raté le penalty final contre Allemagne, j’ai eu l’occasion de boucler la boucle. Diriger le “Trois Lions” jusqu’à son premier titre depuis Monde 66. Mais après avoir brisé le plafond des demi-finales, son engagement envers la solidité défensive au détriment du talent que dégage l’équipe a échoué.

But le plus rapide en finale de Coupe d’Europe

La première surprise de la soirée est venue du vestiaire. porte sud récupéré le système des trois centrales qu’il n’avait fait que dessiner auparavant Allemagne. J’entre Trippier par un attaquant. Symptôme, au moins, de prudence. Angleterre Il savait que le temps pouvait jouer en sa faveur en raison de ses ressources supérieures sur le banc : Sancho, Grealish, Saka ou alors Rashford. Pas comme ça Foden, finalement exclu en raison d’une blessure. Manciniau lieu de cela, il a gardé les onze étoiles qui ont dépassé Espagne en demi-finale.

Malgré l’autorisation de 75 % de la capacité, moins de 7 000 Italiens contre 58 000 Anglais, Wembley il avait l’aspect tonitruant des grandes nuits. Il nous a presque fait oublier les malheureux incidents vécus dans le précédent. Sur le terrain, le match a commencé d’une manière imbattable pour les “Trois Lions”. Shaw a commencé une transition rapide sur l’aile gauche qui s’est terminée du côté opposé. Trippier mettre un centre fileté au poteau éloigné, à l’arrière de Dites Lorenzo, qui possède Shaw il a terminé un but avec une volée violente ajustée à la base du poteau. 1:57, le plus rapide dans une finale du euro.

Italie entré en territoire inconnu. Premier handicap du tournoi. Angleterre, très bien plantée dans son propre champ, a fermé la voie à l’attaque “azzurro” et menacé le compteur. Chaque fois que la balle leur arrivait, Kane Oui Sterling ils pourraient courir en créant un sentiment de danger. Phillips Oui Riz ils ont gagné tous les duels dans la zone large. Le régime de porte sud il est sorti parfaitement.

Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure que le ‘Azzurra‘a donné des symptômes d’amélioration intermittente. Verratti, avec Phillips collé comme un timbre, e Distingué, toujours surveillé par Marcheur Oui Trippier, ils se sont finalement retrouvés sur le flanc gauche. Mais le jeu, épais, ne suffisait pas. Immobile Oui Emerson ils ont perdu chaque balle qui leur est venue. Seul Chiesa, dans un accès de puissance et d’orgueil, il a tiré près du poteau après s’être détaché de Riz. Pickford elle le suivait des yeux.

Réaction et match nul de l’Italie

Après la pause, Italie essayé de frapper rapidement sur le dos de Distingué. Le ’10’ décocha un coup franc dangereux et tenta son tir breveté sans précision. Réaction insuffisante à Mancini, qui en dix minutes s’est retiré Barella, admonesté, déjà Immobile, nié, introduire Berardi Oui Cristalline. Distingué a continué à agir comme un faux « 9 » et a rapidement été testé Pickford dans un plan sans angle. Le duel avait changé.

La ‘nationale‘a commencé à carburateur dans le domaine rival. Et dans les derniers mètres, des balles à Chiesa. Le ‘bianconero’ a affronté tout ce qui lui arrivait, un pur vertige, et a exigé Pickford sur une croix à droite. En pleine inondation ‘azzurra’ est venu la cravate. Pickford il a détourné au bâton la vente aux enchères de Verratti dans un corner et Bonucci appris au rejet le chemin vers le filet. À Angleterre toutes les peurs sont entrées en lui et Italie pourrait prendre de l’avance dans un passage d’un kilomètre de Bonucci Quoi Berardi terminé haut avant la sortie de Pickford.

Surpassé malgré le passage en défense de quatre, Angleterre il a enduré le coup pour obtenir du temps supplémentaire. Italie, sans les blessés Chiesa, ne voulait pas prendre de risque. Les heures supplémentaires ne sont pas venues Distingué, Épuisé. Les “Trois Lions” ils étaient plus frais, mais les occasions étaient égales. Un tir dévié de Phillips et un centre de Emerson Quoi Bernardeschi il n’a pas réussi à finir. Pas même l’entrée de Grealish, qui a immédiatement amélioré son équipe, a évité la loterie des pénalités. porte sud introduit dans la dernière seconde à Sancho Oui Rashford pour lancer, une décision qui apportera une queue pour son issue fatale.

Le lot était une montagne russe. Pickford arrêté le deuxième coup à Belotti et Angleterre Il a pris la tête, mais a immédiatement raté deux lancers. Rashford il l’a envoyé au bâton et Donnarumma arrêté Sancho. La victoire italienne a été considérée comme acquise avec le coup de pied de Jorginho, spécialiste et bourreau d’Espagne, mais Pickford ça s’est encore arrêté. La responsabilité est tombée sur Saka, 19 ans, qui a écrasé le dernier coup dans le gigantesque Donnarumma. La ‘nationale‘est le nouveau champion de L’Europe . Angleterre Vous devrez attendre. Et cela fait 55 ans maintenant.