Résumé et buts du match Italie – Autriche (2-1) du huitième du Championnat d’Europe

26/06/2021 à 23:53 CEST

X. Serrano

Jusqu’à maintenant Italie avait brillé. Il avait montré qu’il pouvait annuler ses rivaux, dominer les matchs, marquer et fermer le chemin du but. En huitièmes de finale, devant un L’Autriche solidaire et combatif, le ‘Azzurra‘a prouvé qu’il sait aussi souffrir et frapper au moment décisif. Après un premier acte d’affichage sans but, il était dans les cordes dans le second. Le VAR a invalidé un but en Arnautovic qu’elle aurait été fatale et dans le prolongement tant de Chiesa Oui Pessine ils ont prononcé la sentence. Kalajdzic marqué la cible d’honneur (2-1).

Italie

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola ; Barella (Pessina, 68′), Jorginho, Verratti (Locatelli, 68′) ; Berardi (Chiesa, 84′), Immobile (Belotti, 84′) et Insigne (Cristante, 108′).

L’Autriche

Bachmann ; Lainer (Trimmel, 114′), Dragovic, Hinteregger, Alaba ; X. Schlager, Grillitsch (Gregoritsch, 105′) ; Laimer (Ilsanker, 114′), Sabitzer, Baumgartner (Schöpf, 90′) ; Arnautovic (Kaladjdzic, 97′).

Buts

1-0 M. 95 Chiesa. 2-0 M. 105 Pessine. 2-1 M. 115 Kaladzic.

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Di Lorenzo (50′), Barella (51′) / Arnautovic (2′), Hinteregger (104′), Dragovic (120′).

Incidents

Match correspondant aux huitièmes de finale du Championnat d’Europe disputé à Wembley.

Avec cette victoire, l’équipe transalpine a atteint son maximum historique de matches sans connaître la défaite. Il y en a déjà 32, dépassant une marque en vigueur depuis 1939. Le record de la ‘nationale‘ de Vittorio pozzo, championne de la Monde de 1934 Oui 1938. De plus, sa séquence ouverte de victoires consécutives s’élève à douze. Établissant ainsi une autre nouvelle étape sans précédent.

Mancini formé avec les onze attendus. Dites Lorenzo Oui Acerbi ils ont remplacé la boiterie Chiellini Oui Florenzi, Oui Verratti a remporté le poste de Locatelli au centre du terrain. Pas d’expérience en Autriche non plus. La défense de quatre qui a si bien fonctionné contre Ukraine, avec le Real Madrid Alaba libéré pour rejoindre l’attaque sur le côté gauche.

D’entrée, L’Autriche présenté bataille dans la zone large. Intense en pression, dur à chaque duel. Il savoura même la première arrivée du duel, un centre malveillant de Baumgartner. Mais ‘Azzurra‘il était imperturbable. Quelques transitions à une ou deux touches suffisaient pour un L’Autriche ses jambes trembleront. Insigne a tiré doucement sur les mains de Bachmann Oui Spinazzola, marteau pylône à gauche, coup dévié. Des occasions peu claires, en fait, mais le virus de la peur avait déjà été inoculé.

A partir d’un quart d’heure, Italie il s’est installé dans le champ rival et a dominé le jeu à volonté. Le ballon a coulé, avec pause et finesse, et la pression vorace après la défaite a fait avorter toute option de contre-attaque. Tel était le sentiment de supériorité qui Bonucci Il a même osé lancer un chapeau pour récupérer le ballon. Et ça a bien marché pour lui. En fait, au ‘nationale« Tout est sorti sauf le plus important, le but. l’a brossé Immobile dans une chaussure qui s’est écrasée dans la traverse et Barella, de la volée au centre Spinazzola, s’est heurté à Bachmann.

Le passage dans les vestiaires a ramené le jeu à la case de départ. L’hypertension est revenue L’Autriche, qui cette fois a eu un effet. Interdit de rivaliser avec le terrain, Italie il a commencé à faire des erreurs. Après chaque défaite, après chaque imprécision, les nerfs se sont renforcés. La ‘Azzurra‘, à des années-lumière de l’équipe qui avait dominé la première mi-temps, a perdu le contrôle du duel. Oui L’Autriche, qui sentait la peur, a appuyé jusqu’à ce qu’il trouve le but. Arnautovic dirigé au filet un centre prolongé par Louer, mais l’arbitre a suspendu le but pour hors-jeu avec suspense après avoir écouté le VAR.

Mancini essayé de changer le visage de l’équipe. Présenté à Pessine, Locatelli, Belotti Oui Chiesa pour Barella, Verratti, Immobile Oui Berardi. Bien qu’aucun des changements n’ait trop joué, les énergies renouvelées ont contenu le coup. Le duel était condamné à la prolongation, où les révulsifs seraient décisifs.

Chiesa sauvé un centre Spinazzola et avec un pied gauche au filet, il a fait de même avec un Italie à la dérive. Peu après, Pessine a profité d’un ballon disputé pour Belotti pour marquer la seconde. Mais il n’a même pas abandonné L’Autriche, qui nécessitait Donnarumma jusqu’à ce que le but soit trouvé, le travail de Kalajdzic sur coup de pied de coin. Le premier à recevoir le ‘Azzurra‘après douze matchs. Il n’y avait pas de temps pour plus. Avancer en quarts le ‘nationale‘dans ses performances les plus irrégulières, mais montrer du caractère figure également parmi ses vertus.