Résumé et buts du match Italie – Suisse (1-1) de la 7e journée

11/12/2021 à 22:53 CET

X. Serrano

Italie a gâché l’occasion de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Jorginho raté à la minute 89′ un penalty qui aurait décidé le duel contre Suisse (1-1), deuxième classé et avec les mêmes points que le ‘Azzurra‘. Tout se décidera le dernier jour, où ceux de Mancini visitez Belfast et la boîte suisse accueille Bulgarie. Si les deux remportent la victoire, la Suisse ne peut qu’assaillir le leadership en gagnant par trois buts de plus que Italie.

ITA

ISU

Italie

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (Calabre, 80′) ; Barella (Cristante, 69′), Jorginho, Locatelli ; Chiesa, Belotti et Insigne (Raspadori, 80′).

la Suisse

Sommer ; Widmer, Akanji, Schär, Rodríguez (Garcia, 69′) ; Zakaria, Freuler ; Steffen (Imeri, 69′), Shaqiri (Sow, 79′), Vargas (Zeqiri, 87′) ; Okafor (Frei, 79′).

Buts

0-1 M. 11 Widmer. 1-1 M. 37 Di Lorenzo.

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Chiesa (43′), Insigne (47′) / Schär (77′), Akanji (82′), Garcia (89′).

Incidents

Match disputé au stade olympique de Rome correspondant à la 7e journée de la phase de qualification pour la coupe du monde Qatar 2022.

La ‘Azzurra«Il est entré dans le match de la pire des manières. Avec trop d’espace entre les lignes, sans correspondre au niveau d’intensité proposé par la Suisse. Le cadre suisse a exploité la langueur transalpine dans des transitions explosives, avec Okafor imposer à Acerbi à l’air libre. Dans l’un d’eux est venu le 0-1. L’attaquant a remporté la course, a temporisé en bordure de surface et a redonné à la chaussure de Widmer, qui a plié le gant de Donnarumma et n’a presque pas démêlé le réseau.

Okafor, un mal de dents pour Bonucci et Acerbi Dans la première section, il a réussi à marquer le deuxième d’un tir de l’avant qui manquait de cambrure. Alors que, Mancini J’ai demandé le calme au groupe. Ses élèves étaient dominés par l’anxiété. Mais lors de sa première association avec Tino, Barella était sur le point de composer. l’a empêché Sommer avec un grand arrêt. La peur fait la Suisse, à nouveau sauvé par son gardien d’un tir de Chiesa.

Le rôle principal de Shaqiri, capable de rassurer et de donner de la continuité au jeu, a semblé faire à nouveau basculer le jeu du côté suisse. Devait apparaître Donnarumma pour sauver une tête de Schär au centre du joueur Lyonnais.

La fête était dans ceux-ci quand Italie lié dans une action de coquinerie étudiée. Dans une faute latérale, Emerson il menaçait de traverser et la moitié de l’équipe semblait aller aux enchères. Et devant la stupéfaction suisse, Distingué accroché une balle qui Dites Lorenzo il a terminé un but en entrant par derrière avant la mauvaise sortie de Sommer.

Le match est revenu de la pause avec un rythme pâteux et sans dominant clair. Mancini il a fallu 13 minutes pour secouer le shaker : Berardi et Tonali pour Belotti et Locatelli, qui a d’ailleurs repositionné Chiesa comme faux ‘9’. L’imaginaire de Berardi et le pouvoir de Tonali revitalisé l’Azzurra, tandis que la Suisse J’ai souffert pour supporter ce que je portais. Aucun remplacement sous garantie, fortement diminué par la perte de Piston ou Seferovic.

Dans la dernière ligne droite, Italie réduit la réunion à un fronton. ET Yakin abandonné Shaqiri et Okafor planter un bus à impériale devant Sommer, qui est revenu à enfiler le costume du sauveur dans un coup de Distingué. Mais ‘Azzurra‘il a persévéré. Chiesa Il a défini une action manifeste au-dessus du but et, à la fin du match, l’action clé du match est arrivée. Après avoir consulté le VAR, Taylor sanctionné comme une pénalité une poussée sur Berardi et Jorginho, le spécialiste, a tiré dans les nuages. L’olympien se figea. L’Italie jouera le ticket dans Belfast. Et le souvenir de 2018 est encore récent.