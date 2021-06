Résumé et buts du match Italie – Suisse (3-0) de la deuxième journée de l’Eurocup

16/06/2021 à 23:16 CEST

X. Serrano

Italie est le premier classé pour les huitièmes de finale de la Eurocoupe. Après avoir couru sur la Turquie lors de sa première, le ‘Azzurra‘il se pencha pour le plaisir un Suisse doux à l’arrière et sans idées en attaque. C’était un affichage sur tous les records de jeu, dirigé par un Manuel Locatelli qui a ajouté deux buts à son rôle habituel de métronome. Immobile, le « tueur » insatiable, a signé la finale 3-0. Et ceux de Mancini, qu’avec leur jeu qu’ils apprécient et leur font profiter, ils ont déjà fait 29 matchs sans perdre. Ce ne sont pas des favoris, mais ils aspirent à tout.

ITA

ISU

Italie

Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (Acerbi, 24′), Spinazzola ; Barella (Cristante, 87′), Jorginho, Locatelli (Pessina, 87′) ; Berardi (Tolói, 70′), Immobile et Insigne (Chiesa, 69′).

Suisse

Sommer ; Elvedi, Schär (Zuber, 57′), Akanji ; Mbabu (Widmer, 57′), Freuler (Sow, 84′), Xhaka, Rodríguez; Shaqiri (Vargas, 76′), Embolo ; Seferovic (Gavranovic, 46′).

Buts

1-0 M. 27 Locatelli. 2-0 M. 52 Locatelli. 3-0 M. 89 Immobile.

Arbitre

Sergueï Karasev (Russie). TA : Gavranovic (49′), Embolo (79′).

Incidents

Match joué au stade olympique de Rome correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de l’Euro 2020.

Si la ‘nationale‘est arrivé avec un moral élevé et plein d’énergie en répétant localía dans le olympique de Rome, à la délicate situation de qualification de l’équipe suisse, se sont ajoutées les huit heures de voyage entre Bakou et la “Ville éternelle”. Peu importait à l’usure Vladimir Petkovié, en commençant par le même onze qu’avant gallois. Mancini, quant à lui, n’a introduit Dites Lorenzo par la boiterie Florenzi. Les deux techniciens, d’ailleurs, connaissant la maison de leur passé dans le Latium.

La ‘Azzurra‘n’a pas besoin Verratti, qui a repris l’entraînement cette semaine après plus d’un mois de blessure et a finalement été écarté, pour écraser son rival dès le départ. Suisse essayé de l’éviter. Il partit en rébellion, cherchant la supériorité de Piston sur Chiellini à l’air libre, mais a fini par pendre à la barre transversale lorsque Italie a commencé à jouer. Avec Jorginho Oui Locatelli aux commandes, trouvant à l’intérieur Distingué Oui Spinazzola agissant comme un marteau de pylône dans la voie de gauche.

Le côté de la Rome servi la première occasion du duel, il hocha la tête haut Immobile. Tel était le siège que Chiellini il a joué devant le rival. Le vétéran central, seul survivant avec Shaqiri du dernier duel entre les deux équipes il y a onze ans, il a tiré le pouvoir pour remporter un corner à Akanji Oui Xhaka. Le but n’est pas allé au tableau d’affichage à la main et le capitaine a quitté le terrain peu de temps après en raison d’une malheureuse blessure.

La ‘nationale‘Il n’a pas bronché et il a marqué, cette fois légalement, dans une combinaison ‘made in’ Sassuolo. Locatelli servi une longue balle du milieu de terrain pour la course de Berardi, qui sur la ligne de fond a aidé son passeur à la pousser dans le filet. Après les deux Italie a chuté de quelques révolutions. C’était à son tour de proposer Suisse, flou. Et même le second pourrait lui tomber dessus. Akanji a sorti sous des bâtons un coup de Distingué Oui Spinazzola, dans sa énième conduite vertigineuse, il a croisé son coup à outrance.

La reprise a rendu le même paysage et Italie, avec un grand domaine à contre-attaquer, a-t-il condamné. Locatelli, uniquement sur le devant, il attacha à la base du poteau une chaussure qui Sommer il ne pouvait que continuer avec son regard. Déjà Berardi, assisté par l’omniprésent Locatelli, il est allé haut peu de temps après le 3-0. Maintenant oui, Italie il a définitivement pris du recul. Mancini retraité à Distingué Oui Berardi, donnant accès à Chiesa piquer contre le déjà Toloï se protéger avec trois centrales.

Un mur infranchissable pour un Suisse plat et sans idées. À sa seule occasion, un tir à bout portant de Zuber, Donnarumma il a répondu avec des réflexes félins. Le temps s’est écoulé sans que ni l’équipe suisse n’ait trouvé de réponse à ses interminables questions ni les « azzurri » n’aient perdu la faim à cause de la contre-attaque. Dans le dernier souffle, Immobile il a clôturé la fête aux Jeux olympiques de Rome en beauté, avec un fouet de l’extérieur de la zone qui a heurté le poteau avant de s’appuyer sur le filet. L’Italie est déjà en huitièmes de finale et la tête se jouera lors de la dernière journée contre gallois. Ça vaut le coup avec une cravate.