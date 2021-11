Résumé et buts du match Juventus – Atalanta (0-1) de la 14e journée

27/11/2021 à 20h17 CET

X. Serrano

Semaine à oublier à Turin. D’abord la défaite écrasante à Stamford Bridge, ce samedi il a été confirmé que le club faisait l’objet d’une enquête pour les transferts effectués entre 2019 et 2021, et quelques heures plus tard le Juventus perdu à la maison devant le Atalante grâce à un objectif solitaire de Duvan Zapata (0-1). Un résultat qui laisse le ‘Vecchia Signora‘à la huitième place, 11 points derrière la tête avec un match de plus.

JUV

À

Juventus

Szczesny ; Carré, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro ; Chiesa (Bernardeschi, 46′), McKennie (Kean, 64′), Locatelli, Rabiot ; Dybala et Morata (Kaio Jorge, 85′).

Atalante

Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti ; Zappacosta (Palomino, 70′), Freuler, De Roon, Maehle ; Malinovski (Koopmeiners, 87′), Pessina (Pasalic, 60′) ; Zapata.

Arbitre

Giovanni Ayroldi. TA : Cuadrado (51′), Rabiot (66′), Bernardeschi (79′), Locatelli (88′) / Freuler (32′), Malinovsky (37′), Zappacosta (43′), Demiral (70′), Djimsiti (85′)

Incidents

Match joué à l’Allianz Stadium correspondant à la 14e journée de Serie A 2020-2021.

Dans une première mi-temps équilibrée et avec peu d’occasions dangereuses, au Atalante il suffisait de sanctionner une erreur défensive du Juventus aller se reposer en avant sur le tableau de bord. Djimsiti récupéré un ballon au centre du terrain et n’avait besoin que d’une passe verticale pour planter Chaussure en vue de Szczesny. La définition du Colombien, puissant et proche de la barre transversale, était sans appel.

En échange, Morata et Chiesa ils ont gracié dans l’arc opposé. Au cas où il manquerait de problèmes Allegri, l’international italien est sorti blessé à l’entracte et n’est pas revenu. Déjà dans la deuxième partie, il prendrait également sa retraite en raison de problèmes physiques McKennie. Le technicien ‘bianconero’ a choisi d’incorporer Kean en tant que deuxième attaquant dans sa tentative de trouver le retour.

Il a ensuite apprécié le ‘Vecchia Signora‘de son meilleur moment dans le match. Dybala a pris le relais, omniprésent, et le Atalante elle ne pouvait rien faire d’autre que drainer l’eau, enfermée dans son propre champ. Mais là encore, l’objectif manquait du côté piémontais. Dybala a réussi à marquer sur un pied gauche sec qui a effleuré la barre transversale et Musso il tendit la main pour dévier un coup de coin de ses doigts du bout des doigts. Rabiot.

Le costaud Chaussure, la cible de fautes constantes, a permis à l’équipe de Bergamasco de prendre de l’oxygène et de faire avancer les lignes petit à petit. La fête s’est à nouveau bloquée. Beaucoup d’infractions au centre du terrain. Avec la Juve de plus en plus anxieux, désordonné dans son attaque désespérée. Tandis que le ‘Brigade des stupéfiants‘, qui ne se distingue pas non plus par sa fiabilité, il s’est défendu confortablement.

Il a quand même réussi à nouer le Juventus Au dernier souffle, mais la chance lui a tourné le dos Dybala sur un excellent coup franc qui a touché la barre transversale. Un énième revers pour les ‘bianconeri’ et un triomphe historique pour les Atalante, qui n’a pas attaqué le terrain de ‘Vecchia Signora’ depuis le 8 octobre 1989, 0-1 avec un but de Claudio Caniggia.