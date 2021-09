Résumé et buts du match Juventus – Chelsea (1-0) de la 2e journée

29/09/2021

X. Serrano

La Juventus de Allegri il est de retour. Dans un acte de résistance titanesque, le ‘Vecchia Signora’ a battu le champion d’Europe (1-0) avec une démonstration défensive qui a neutralisé le siège de la Chelsea. Fête monumentale de Bonucci, qui a neutralisé Lukaku, et un Chiesa que sur la plus grande scène, il a de nouveau remporté le titre du nouveau projet « bianconero ». Seul face au danger, l’attaquant s’est effondré en défense, a déboulonné le bloc le plus solide du continent et a inscrit le but vainqueur. J’avais besoin d’une nuit comme ça Juve pour effrayer les complexes.

JUV

CHE

Juventus

Szczesny ; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro ; Locatelli ; Carré, Bentancur (Chiellini, 83′), Rabiot (McKennie, 77′), Bernardeschi (Kulusevski, 46′) ; Chiesa (Kean, 77′).

Chelsea

Mendy ; Christensen (Barkley, 75′), Thiago Silva, Rüdiger ; Azpilicueta (Loftus-Cheek, 62′), Jorginho (Chalobah, 62′), Kovacic, Marcos Alonso (Chilwell, 46′) ; Ziyech (Hudson-Odoi, 62′), Havertz; Lukaku.

Arbitre

Jesús Gil Manzano (Espagne). TA : Cuadrado (90′) / Marcos Alonso (19′), Ziyech (61′), Rüdiger (65′).

Informations

Match joué au stade Allianz de Turin correspondant à la 2e journée de la Ligue des champions 2021-2022.

Le script du jeu semblait clair et le premier quart d’heure l’a entériné. Les Chelsea a applaudi le Juve, enfermé dans un tiers du terrain et incapable d’enchaîner trois passes, trop hâtif dans la longue expédition. Telle est la garde-robe « bleue », qui semblait imperturbable par l’absence de Kanté, James, Pulisique et Monter. Un harcèlement sans prix, puisque l’équipe londonienne n’a réussi à terminer qu’une seule fois lors de la première ligne droite, dans un tir en douceur de Lukaku.

La Juve arrivé avec beaucoup plus de doutes, limité dans l’attaque par les pertes de Morata et Dybala. Dans cette situation, Allegri dispensé de Kean et aligné sur Chiesa comme seul point. Mais la voracité de l’Italien est telle qu’il n’a fait que faire exploser le scénario de la réunion. Après une erreur de Kovacic dans la médullaire, l’attaquant a tiré vers l’arc de Mendy et a croisé son tir à l’excès par une épingle.

La peur a complètement modifié le jeu. Au Chelsea des doutes et Juventus pressé. Rabiot tiré haut de justesse de l’avant et Chiesa, très forcé, il l’a également tenté dans un tir au demi-tour. Impossible à trouver Lukaku, annulé par Bonucci, les Chelsea s’est reposé sans déranger Szczesny. Tandis que le Juve, guidé dans la salle des machines par Locatelli, a été installé parfois sur des terrains concurrents.

Si la Juve La première mi-temps s’est bien terminée, la seconde a commencé de la manière rêvée. 13 secondes avaient été jouées quand Bernardeschi a divulgué une passe parfaite pour Chiesa, qui a tiré Mendy avec un tir au carré. Les 1-0 rendu le panorama initial. Les Chelsea il a bombardé la zone ‘bianconera’ sans trouver de finisher. L’effort titanesque et corallien de ceux de Allegri, qui a presque égalé le match dans un botté de dégagement empoisonné de Locatelli.

TuchelDésespéré dans le groupe, il a fait trois changements en une seule fois : Chaloba, Loftus-joue et Hudson-Odoi pour Jorginho, Azpilicueta et Ziyech. Sans aisance au toucher, l’Allemand a misé sur l’augmentation des révolutions du duel. Le tir a failli se retourner contre lui. Dans un rapide contre, Carré activé un Bernardeschi qui est venu dans la région trop forcé et a terminé. Le dernier service de l’Italien, récupéré par Allegri et cela a pris sur un grand match.

Le siège « bleu » s’est poursuivi et Allegri jeton déplacé en vue de la bataille finale. Chiesa, fondu par son gâchis en attaque et en défense, est sorti applaudi pour donner entrée à Kean et McKennie remplacé Rabiot. Dans l’ensemble, il a réussi à nouer le Chelsea dans une vente aux enchères de Lukaku qui a léché la barre transversale. Le technicien ‘bianconero’ n’en doutait pas. Sorti Chiellini sur le ring et le jeu est terminé. La boite ‘bleue’ ne menaçait que dans deux hautes têtes de Havertz et la Juve, qui a finalement récupéré les anciennes caractéristiques qui l’ont élevée à la gloire, a réalisé un triomphe qui sent comme un tournant.