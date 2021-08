Résumé et buts du match Juventus – Empoli (0-1) de la 2e journée.

28/08/2021 à 22:55 CEST

X. Serrano

Défaite face à un nouveau promu et coup de sifflet lors de la deuxième journée. Le retour de Max allegri Turin a commencé de la pire des manières. Même avec la blessure ouverte de l’évasion de Cristiano Ronaldo, le Juventus est tombé à la maison avant lui Empoli (0-1) laissant une très mauvaise image rappelant l’année dernière. Fragile derrière et flou, sans possibilité de créer ou de réagir. Les seules notes positives, qui Chiesa suivre chaque train et Locatelli a été remarqué à ses débuts. Beaucoup de travail à faire, peu de nouveaux outils et sans les objectifs de Christian.

JUV

IEM

Juventus

Szczesny ; Carré (De Sciglio, 82′), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro ; Bentancur (Locatelli, 66′), Danilo, Rabiot (Bernardeschi, 55′) ; Dybala, McKennie et Chiesa (Kulusevski, 66′).

Empoli

Vicaire; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza ; Haas, Ricci, Bandinelli (Zurkowski, 80′) ; Bajrami (Stulac, 70′) ; Mancuso (Pinamonti, 72′) et Cutrone (Henderson, 80′).

Arbitre

Davide Ghersini. TA : Bernardeschi (81′), Danilo (90′) / Stokanovic (32′), Cutrone (44′), Ismajli (56′).

Incidents

Match joué au stade Allianz de Turin correspondant à la deuxième journée de Serie A 2021/22.

Avant le match, Allegri a souligné l’importance de libérer le record de victoires après avoir perdu deux points lors des débuts contre lui Udinese. Il ne dit pas un mot, cependant, sur les onze inattendus qu’il allait aligner. Avec le garçon d’anniversaire McKennie comme un faux neuf, flanqué de Chiesa et Dybala, et Danilo progresser dans le rôle de pivot. De Locatelli, la signature “bianconero” de l’été et remplaçant titulaire, a assuré qu’il n’avait pas encore joué plus d’une demi-heure après un mois d’inactivité. Dommage, car ils en ont besoin comme manger.

Bref, un onze sans Christian ni de nouveaux jetons qui sur la table cherchaient les quelques formules qui fonctionnaient dans la brève ère Pirlo. C’est-à-dire des balles à Carré et Chiesa, un marteau pour chaque bande. Le Colombien, insaisissable avec ses vélos, a foulé la surface à plusieurs reprises sans que ses centres trouvent un finisseur. Et l’Italien, toujours le plus volontaire, réclamait les réflexes de Vicaire en trois chaussures. Le second, après avoir reçu seulement dans le cercle central et s’être glissé entre quatre rivaux. Une merveille.

Des flashs individuels qui n’ont pas renversé un Empoli bien planté derrière et qui, en plus, générait un sentiment de danger à chaque fois qu’il allait à son encontre. Des attaques passagères, sans excès de touche, qui cherchaient à punir l’arrière des flancs. Et le garçon l’ont-ils fait. Avant une demi-heure, la peinture toscane a trouvé de l’huile sur le côté de Carré et, après un rebond, Mancuso Il a envoyé une balle sans propriétaire dans le filet.

L’objectif a révélé la fragilité d’un Juventus recouvert de cuir, salissant et incapable de réagir. Trop de pièces hors de propos. Pas de créativité dans la zone large, tourment hérité de l’époque Pirlo. Au Empoli le plan a parfaitement fonctionné. Il pourrait même tomber 0-2 avant la rupture dans une chaussure de Cutrone à la recherche de l’équipe et dans une clairance empoisonnée de Chiesa. A la mi-temps, ronronnement dans les tribunes et quelques sifflets.

Il était urgent de déplacer le jeton et Allegri Il l’a fait après l’entracte avec l’entrée de Morata pour McKennie, mais la réaction a été minime. Dix minutes de grâce et deuxième changement, Bernardeschi pour Rabiot. La Juve gagné dans l’ordre, a ouvert le champ et finalement trouvé près de la zone à Dybala, ce qui était proche du marquage. Effet, encore une fois, effervescent. L’entrée et les débuts de Locatelli en 66 ‘il a contribué à l’arrivée de la deuxième rangée, mais encore une fois le Empoli il savait maintenir l’ordre défensif sans trop souffrir. Entre sifflets et mauvais visages ‘Vecchia Signora’. Allegri il a beaucoup de travail devant lui.