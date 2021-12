Résumé et buts du match Juventus – Malmö (1-0) de la 6e journée

12/08/2021

Le à 23:16 CET

X. Serrano

Célébration à l’ancienne au Stade Allianz, avec les supporters ‘bianconeri’ qui ont surmonté le froid de la nuit glaciale turinois collés au téléphone ou au transistor pour fêter le classement des Juventus comme le premier du groupe. Le triomphe formel de la ‘Vecchia Signora‘ sur le Malmö, 1-0 avec un but de Kean, a été accueilli par des murmures et un sifflement isolé. Ce n’est qu’après le coup de sifflet final, avec le Zénith contre Chelsea, que le stade a explosé de joie. Une surprise de taille qui bouleverse complètement le tirage au sort des huitièmes de finale.

JUV

TORT

Juventus

Périn ; Rugani, Bonucci, De Winter (De Sciglio, 71′) ; Bernardeschi (Carré, 82′), Bentancur (Da Graça, 90′), Arthur, Rabiot, Alex Sandro ; Dybala (Morata, 46′) et Kean (Miretti, 90′).

Malmö

Diawara ; Moisander, Ahmedhodzic, Nielsen, Olsson ; Begert, Christiansen, Innocent (Nalic, 90′), Rakip (Peña, 30′); Birmancevic et Colak (Abubakari, 78′).

Arbitre

Irfan Peljto (Bosnie). TA : Rabiot (90′) / Colak (49′), Innocent (68′), Peña (80′).

Incidents

Match joué au stade Allianz de Turin correspondant à la 6e journée de la Ligue des champions 2021-2022.

Le seul bémol de la première moitié autoritaire du Juventus était le marqueur, trop court pour ce qui a été vu sur la pelouse du Stade Allianz. La ‘Vecchia Signora’ bientôt débouché le marqueur dans un centre latéral de Bernardeschi, de plus en moins dans le match, qui s’est terminé en puissance par Moise Kean.

Dans une performance exceptionnelle de l’ancien joueur de Barcelone Arthur Melo pour garder le ballon, l’équipe italienne a donné le tempo du match contre un Malmö innocent qui n’a pas sali les gants de Périn jusqu’à la deuxième partie. Manque d’ambition Juventus pour condamner le crash. Kean et Arthur Me le, en deux plans séparés qui effleuraient le bois, ils marquaient les occasions les plus nettes.

La défaite momentanée de Chelsea au Saint Pétersbourg détendu excessivement à un Juve qui était déjà vu premier du groupe. Les Malmö Son croc a été entaillé, mais il a osé appuyer sur le terrain rival et a récupéré plus de balles avant le murmure croissant des tribunes.

Malgré l’inconstance du jeu « bianconero », avec Arthur Comme seul fil conducteur, la Juve a pu condamner quelques transitions offensives. Diawara Il a montré des clichés de Bernardeschi et Kean, qui a envoyé vers les nuages ​​un rejet mort dans la petite zone. Essayé aussi Rabiot, qui a tiré sur le côté du filet.

Parmi les réflexions de Diawara et l’erreur dans la vente aux enchères de Morata et Kean, la Juve il n’a pas pu prolonger l’avance. Pendant ce temps, depuis Russie est venue la nouvelle du retour de la Chelsea, qui est arrivé à la minute 90 avec 2-3. Ainsi, au coup de sifflet final, ils ont continué sur Turin le grondement général et le sifflement occasionnel. Jusqu’à ce que Ozdoev, en 94′, à égalité à Saint-Pétersbourg au délire d’un Allianz Stade qui a chanté l’hymne de son équipe à tue-tête. La Juve il a été classé comme premier du groupe.