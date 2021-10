Résumé et buts du match Juventus – Rome (1-0) de la 8e journée

17/10/2021

Petit à petit, le Juve est à nouveau le Juve. Un but au rebond de Moise Kean à 16 minutes le ‘Vecchia Signora’ vaincre le Rome de Mourinho (1-0), qui a vu comment Szczesny arrêté une pénalité à Véretout à l’occasion la plus claire des ‘giallorossi’. Après avoir caillé le pire début de championnat en 60 ans, l’équipe de Allegri enregistre sa troisième victoire consécutive en Une série. Il a également filé deux matchs sans s’intégrer, une amélioration essentielle pour expliquer la reprise ‘bianconera’.

JUV

ROM

Juventus

Szczesny ; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (Alex Sandro, 88′) ; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (Arthur, 76′) ; Chiesa (Kulusevski, 71′) et Kean (Morata, 71′).

Rome

Rui Patricio; Karsdorp, Ibañez, Mancini, Viña ; Cristante, Veretout (Shomurodov, 81′) ; Zaniolo (El Shaarawy, 27′), Pellegrini, Mkhitaryan ; Abraham.

Arbitre

Danièle Orsato. TA : Szczesny (41′), De Sciglio (49′), Danilo (88′) / Abraham (45′), El Shaarawy (71′), Shamurodov (85′), Mancini (89′), Karsdorp (90′ ).

Incidents

Match joué à l’Allianz Stadium correspondant à la 8e journée de Serie A 2021-2022.

En l’absence des blessés Dybala et la substitution de la coiffe Morata, Allegri classé onze avec la plus grande présence italienne dans le Juventus dans un match de Une série depuis 2015. Sept joueurs. Un fait qui n’est pas du tout formel, car ce ‘Vecchia Signora’ l’entre-deux-guerres commence à se développer à partir de la vieille garde (Bonucci, Chiellini) et les jeunes talents transalpins (Chiesa, Locatelli). Mourinho, au lieu de cela, il est sorti avec le onze de gala et son Rome il a commencé à piétiner.

Le tableau ‘giallorosso’ harcelait le Juve et s’il n’a pas ouvert le bidon, c’est à cause des réflexions de Szczesny, qui a repoussé un en-tête de Mancini. Il n’était pas tellement intéressé par le rythme ‘Vecchia Signora’. Il cachait le ballon, calmait le jeu et était heureusement en tête avec son premier tir. C’était une action carambole. Par Sciglio traversé du profil gauche vers le second poteau, où la tête de Bentancur frapper sur les tresses de Kean tromper complètement Rui Patricio.

Le revers du but a été ajouté peu après la blessure de Zaniolo, qui a été remplacé environ une demi-heure. La Rome fut très touché et le duel entra dans la phase de léthargie qui induisit le Juve. Jusqu’à ce que, de nulle part, un gaspillage de Chiellini cela supposait presque la cravate. Abraham et Mkhitaryan ils ont été renversés à l’intérieur de la surface, et bien que l’Anglais ait continué l’action jusqu’à ce qu’il marque, l’arbitre a signalé un penalty. protesté Mourinho, revendiquant la loi sur les avantages. Et plus se plaindrait-il après Szczesny arrêter de tirer Véretout à partir de onze mètres.

La Juve est passé à la vitesse supérieure après la pause. étouffé le Rome avec une intense pression vers l’avant et accéléré le flux offensif. Il n’avait qu’à finir le travail. Essayé Bernardeschi dans un beau tir chilien qui est sorti trop concentré. L’arreón n’a pas duré longtemps et l’équipe Mourinho repris l’initiative, tandis que ceux de Allegri ils se sont accroupis dans leur propre champ. Les interruptions se multiplient, les duels physiques. Et la fête s’est épaissie sans le Rome vous trouverez des réponses en attaque.

Malgré les tentatives dangereuses de Véretout et Vignoble en deux flashs individuels, le Juventus le parti s’endormit d’une solvabilité absolue. Le départ de Arthur Melo, qui a joué les premières minutes de la saison. Il y avait aussi du temps pour Alvaro Morata reviendra après sa blessure. Au final, un triomphe important pour un ‘Vecchia Signora‘qui est déjà à un point de l’Europe.