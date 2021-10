Résumé et buts du match Juventus – Sassuolo (1-2) de la 10e journée

27/10/2021 à 20h48 CEST

X. Serrano

Les Sassuolo agression Turin (1-2). Un but de Maxime Lopez à la 95e minute, il a permis à l’équipe ‘neroverdi’, qui a pris l’avantage avant la pause avec un objectif de Frattesi, débloquez le lien momentané de McKennie. La Juventus, qui a filé neuf matchs sans perdre, est revenu mordre la poussière malgré le fait qu’il ait généré de nombreuses occasions dangereuses au cours du match.

JUV

SAS

Juventus

Périn ; Danilo (Kulusevski, 80′), Bonucci, De Ligt, De Sciglio (A. Sandro, 13′) ; Chiesa, McKennie, Locatelli (Arthur, 80′), Carré (46′) ; Dybala et Morata (Kaio Jorge, 63′).

Sassuolo

Consigli; Müldür (Harroui, 87′), Ayhan, Ferrari, Rogerio ; López, Frattesi (Toljan, 72′); Berardi, Raspadori (Scamacca, 62′), Traoré (Chiriches, 87′) ; Defrel (Matheus Henrique, 72′).

Buts

0-1 M. 44 Frattesi. 1-1 M. 76 McKennie. 1-2 M. 95 Lopez.

Arbitre

Juan Luca Sacchi. TA : Carré (63′) / Defrel (30′), Berardi (58′), Rogerio (61′), Traoré (71′), Müldür (86′).

Incidents

Match joué au stade Allianz de Turin correspondant à la 10e journée de Serie A 2021-22.

Allegri à cette occasion, il opta pour un plan de fête beaucoup plus ambitieux que d’habitude. La ‘Vecchia Signora’ sortit mordre dans le champ rival, connaissant la conviction obstinée du Sasuolo pour toujours sortir court. Et il était sur le point de trouver la permission. Il récupère le ballon à plusieurs reprises dans une situation dangereuse, mais il manque de lucidité dans la dernière passe. Malgré tout, il a réussi à prendre l’avantage sur une faute servie par Chiesa et que Bonucci, dans la bouche du but, il a terminé. Par Sciglio, remplacé par blessure avant le quart d’heure, testé Consigli dans un centre empoisonné.

Mais avec sa pression vers l’avant, le Juve exposé l’arrière. Lorsqu’il passa la première ligne rivale, le Sassuolo il a été facilement planté à proximité de la zone rivale. Après une transition rapide, Berardi a donné le premier avertissement dans un coup de coin qui Périn, titre au lieu de Szczesny, il a dévié du bout des doigts. Malgré un deuxième avis de Grattoir, la ‘Vecchia Signora’ il a tenu son pari courageux.

Mais à ceux de Allegri leur adresse au tir faisait à nouveau défaut lorsque, après un vol de Locatelli en terrain rival, Dybala il a claqué un tir du pied gauche dans le poteau. Malgré cette occasion évidente et le harcèlement piémontais, Consigli Il alla se reposer avec presque aucune tache sur ses gants. En sécurité derrière, le Sassuolo Il a ouvert la boîte dans une combinaison agile au bord de la pause. Défrel reçu sur le balcon de la zone, enduré et divulgué un laissez-passer pour l’incorporation de Frattesi. Comme une moto, le jeune milieu de terrain a croisé le ballon hors de portée de Périn.

La Juve J’avais besoin de fraîcheur en attaque et Allegri fait appel à Carré au détriment de Rabiot, qui revenait après une blessure. Malgré une première frayeur de Grattoir, l’élan redoublé des « bianconeri » a confiné la Sassuolo, abandonné à la résistance. C’était dur de lui enfoncer les dents. Ayhan sauvé sous des bâtons un coup de Carré et, immédiatement après, il a nié d’une gifle le but de Dybala.

L’insistance « Juventine » a trouvé son prix à un quart d’heure de la fin. McKennie tête attachée au centre Dybala et les « bianconeri » se sont jetés dans une tombe ouverte pour la victoire. Mais le SassuoloLoin de sombrer, il s’est défendu avec solvabilité et a remporté la victoire dans la dernière action du match. Un changement d’orientation magistral de Berardi déshabillé le Juve et autorisé Maxime Lopez se tenir devant Périn. Dans une démonstration de sang-froid, le Gaulois a dominé l’archer avec une subtile vaseline. Un bel objectif qui ralentit la reprise des Juventus.