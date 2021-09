Résumé et buts du match Lazio – Roma (3-2) de la 6e journée

26/09/2021

Le à 23:04 CEST

X. Serrano

La justice poétique qui accompagne la loi inexorable de l’ex se démultiplie lorsque le responsable de la sortie se sent à l’opposé. Celui qui, pour une raison ou une autre, ne voulait pas que l’on s’en débarrasse. José Mourinho arrivé cet été dans la ‘Ville éternelle’ et condamné Pedro Rodriguez avant de le voir s’entraîner. L’ex-azulgrana, qui est allé libre à l’éternel rival, a inscrit ce dimanche le deuxième but de la Latium en victoire pour 3-2 sur la Rome.

LAZ

ROM

Latium

Reine; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj ; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Cataldi, 61′), Luis Alberto (Akpa Akpro, 66′) ; Pedro, Immobile (Muriqi, 90′) et Felipe Anderson.

Rome

Rui Patricio; Karsdorp (Zalewski, 82′), Mancini, Ibañez, Viña (Petit, 82′) ; Cristante, Véretout ; Zaniolo (Carles Pérez, 78′), Mkhitaryan, El Shaarawy (Shomurodov, 64′) ; Abraham.

Buts

1-0 M. 10 Milinkovic-Savic. 2-0 M. 19 Pedro. 2-1 M. 41 Ibañez. 3-1 M. 63 Felipe Anderson. 3-2 M. 68 Veretout (plume).

Arbitre

Marco Guida. TA : Lucas Leiva (24′), Cataldi (87′) / Rui Patricio (11′), Cristante (45′), Viña (48′), Veretout (87′).

Incidents

Match joué au stade olympique de Rome correspondant à la 6e journée de Serie A.

Comme d’habitude, le “Derby de la Capitale” Il a apporté une rencontre de duels constants et d’une intensité énorme. Adrénaline pure. Ce n’est peut-être pas en vain le jeu qui concentre le plus de passion dans un stade “calcique”. Après un départ ouvert, l’équipe locale, le Latium, s’est échappé au tableau d’affichage grâce à son coup mortel en contre-attaque. 2-0 en 18 minutes. Milinkovic-Savic, qui avec ses arrivées de deuxième ligne détruisit le romaniste derrière, ouvrit la tête de bidon. Immobile balayé vers le premier poteau et le Serbe est entré comme un couteau dans le beurre dans le dos pour terminer le centre de Felipe Anderson. Une cible avec une certaine tension, alors que le buteur était allongé sur l’herbe après son départ Rui Patricio le frapper avec son avant-bras sur la mâchoire. C’était juste une frayeur.

La Rome répondit-il avec empressement, mais vaguement. Il a perdu trop de balles dans la zone des trois quarts, un péché mortel s’il est sur l’herbe Luis Alberto. L’Andalou a fréquenté l’espace pour Immobile, qu’il a temporisé en se retrouvant entouré de trois rivaux jusqu’à ce qu’il voit du coin de l’œil l’arrivée de Pierre. Le canari, le premier et avec la moins bonne jambe, ajusta son tir à la base du poteau. Golazo.

Malgré le coup, le tableau ‘giallorossi’ n’avait pas dit le dernier mot, encore moins. Dominatrice mais sans lucidité dans le dernier tiers du terrain, l’équipe de Mourinho il a rejoint le jeu grâce au coup de pied arrêté. Zaniolo coup de pied de coin au poteau, prélude au premier but de la Rome. Aussi dans un corner, Ibanez peigné sur le premier bâton et reine, qui avait brillé dans un plan lointain de Véretout, il était pétrifié. Mourinho, grandi dans des environnements chauffés, il a pointé l’horloge et a demandé le calme dans les gradins. Il était temps.

Mais après la pause le Latium ça a encore frappé. Immobile il a donné le premier avertissement quand il a perdu un tir franc à l’intérieur de la zone, mais il n’y aurait plus de concessions. Luis Alberto frotté à nouveau la lampe et avec une passe millimétrique plantée avant Rui Patricio à Immobile, qui a coupé le gardien avant de donner le but à Felipe Anderson. Réveillé, le Rome Il a tiré son cœur pour trouver la cravate. Et personne n’a mis plus de cœur que Zaniolo, romain et romaniste dès le berceau.

Dans une action espiègle, le jeune attaquant a imposé un penalty quelque peu discutable qui Véretout matérialisé peu importe combien reine deviner leurs intentions. Malgré deux buts encaissés, le gardien espagnol a conservé l’avantage des “biancocelesti” dans une dernière ligne droite d’échanges constants de coups. Il a volé pour dégager un tir de Zaniolo, qui a fini par être épuisé et remplacé par Carles Perez, tandis que Immobile Il a profité de deux autres occasions de marquer. Il n’a pas réussi, mais malgré son erreur, il est reparti acclamé par les fans locaux. La Latium il a pris le derby et Mou il a concédé sa deuxième défaite en trois matchs.