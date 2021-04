Résumé et buts du match Leganés-Sabadell (2-1) de la 33e journée.

04/04/2021 à 20:38 CEST

Joan Blanch

Leganés s’est retrouvé avec la victoire en s’imposant 2-1, non sans souffrir, face à un Sabadell qui est passé de moins en plus et l’a mis en grande difficulté pendant une bonne partie de la seconde période. Un travail qui n’a pas récompensé les arlequins qui ont fini par payer un mauvais début de match.

JAMBE

SAM

Leganes

Asier Riesgo, Bustinza (Rosales, 37 ‘), Omeruo, Sergio González, Javi, Rubén Pérez, Rubén Pardo (Luis Perea 61), Eraso (Juan Muñoz, 61’), Rober Ibañez (Shibasaki, 72 ‘), Borja Bastón ( Tarín, 72 ‘) et Arnáiz

Sabadell

Mackay, Pierre, Grego (Antonio Romero, 37 ‘), Juan Ibiza, Jaime Sánchez, Óscar Rubio, Adri Cuevas, Aarón Rey (Víctor, 37’), Heber (Edgar Hernández, 72 ‘), Stoichkov et Guruzeta (Néstor Querol, 81 ‘).

Buts

1-0 M.6 Arnáiz. 2-0 M.29 Rober Ibáñez. 2-1M. 57 Oscar Rubio

Arbitre

Sánchez López (Murcien). TA: Borja Bastón (48 ‘), Shibasaki (77’), Luis Perea (90 ‘) / Óscar Rubio (83’).

Stade

Butarque. Porte fermée.

Dans la minute 37, Antonio Hidalgo il avait déjà apporté deux changements à l’équipe de départ. Un bon échantillon de ce qu’étaient les 30 premières minutes du Centre d’Esports Sabadell. Deux cadeaux défensifs de James et Grego ils ont terminé avec les objectifs de Arnaiz de Rober Ibáñez, avant le désespoir de Mackay que rien ne pouvait faire. En attaque seule Heber était proche du but dans un centre de Victor Quoi Buissons de roses détourné «in-extremis» vers le bord du repos.

La deuxième partie était très différente. Sabadell est sorti très impliqué et a rapidement approché l’objectif de Risque. Après un coup sur le bâton Guruzeta, Oscar Rubio Il a profité d’un rebond dans un virage pour réduire les distances.

Plus tard Guruzeta il a été laissé seul avant Risque mais le gardien de but de la Lega était excellent. Ils ont également pu marquer les habitants contre Arnaiz qui a rencontré Mackay. À la fin, Victor et Adri grottes ils avaient la cravate pour un Sabadell, qui a laissé Butarque vide à cause d’une première mi-temps désastreuse.