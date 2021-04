Résumé et buts du match Leicester-Crystal Palace (2-1) de la 33e journée

26/04/2021

Le 27/04/2021 à 00:05 CEST

Il était aux alentours de la huitième défaite de la saison au King Power Stadium, jusqu’à ce que la figure d’Iheanacho émerge pour sauver Leicester. L’Africain a assisté Campagne à 1-1 et a scellé le retour avec une action de talent et de puissance dans la surface. Zaha avait dépassé Crystal Palace en première mi-temps. Les “ renards ” consolident leur position en Ligue des champions et éloignent Liverpool de la compétition continentale maximale.

Vardy a rapidement menacé Vicente Guaita, contraint de mettre la pointe du gant valencien pour frustrer le 1-0 des «renards». Iheanacho a immédiatement répété un plastique chilien, bien que pas très précis. Brendan Rodgers était désespéré par le manque de punch. Et l’Irlandais du Nord avait raison. Dans la première approximation ‘aigle’, Zaha a remercié le cadeau exquis d’Eze pour dépasser les Londoniens.

Le coup a effrayé Leicester, très irrégulier toute la saison dans leur fief, même s’ils ne se sont pas arrêtés à la recherche d’une égalité. Iheanacho a réclamé une pénalité que le VAR a rejetée juste avant la pause.

Le Nigérian, très actif, participerait à l’action d’équilibre. Il a tenu le ballon contre Kouyate et a cédé pour la chaussure de Castagne à l’angle. Et alors que le duel languissait déjà, il récupéra une passe d’Evans, laissa son marqueur sur le chemin et organisa un coup de fouet avant lequel Guaita ne pouvait rien faire.