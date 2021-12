Résumé et buts du match Leioa-Elche (0-2) Copa del Rey

02/12/2021 à 22:23 CET

Un doublé de l’attaquant argentin Guido Joue Il a fait les débuts de son nouvel entraîneur heureux François Rodriguez et a donné le laissez-passer à Elche pour le deuxième tour de la Copa del Rey dans un match où le Leioa, de Tercera RFEF, a évoqué la victoire de l’équipe d’Elche.

ELC

Leioa

Mandaluniz ; Lopez (Infante 46′), Galarza, Hugo Cabanas ; Larrauri, Txopi, Villa (Gutiérrez 68′), Huidobro (Quintana 80′), Estivariz; Galder (Piso 68′) et Marcos Yaniz (Hamed 68′).

Elche

Boîte; Josan (Palacios 64′), Verdú, González (Donald 64′), Barragán; Piatii (Fidel 64′), Guti (Marcone 80′), Gumbau (Carmona 74′), Pere Milla; Carrillo et Benedetto.

Buts

0-1 M.43 Carrillo et 0-2 M.55 Carrillo.

Incidents

Match correspondant au premier tour de la Copa del Rey joué au stade Sarriena devant plusieurs centaines de spectateurs.

Les joueurs locaux sont arrivés plus souvent et avec plus de danger que les visiteurs, mais ils ont finalement décidé de deux coups de Joue aux centres de la gauche. Dans le premier, le service de gestion des portes a à peine touché Antoine Barragan déloger Javier Mandaluniz et en deuxième il a terminé la plaque, et peut-être hors-jeu, un coup franc lancé par Gérard Gumbau.

Leioa a tout essayé et son coach, Andoitz Galdos plus. Depuis qu’il est sorti avec trois centraux et a dominé le jeu grâce aux incorporations des couloirs, et en seconde mi-temps, il a continué à commander avec une ligne de quatre derrière.

L’équipe d’Alicante a eu la première occasion et a décidé du choc avec deux buts dits « psychologiques » à la fin de la première mi-temps et au début de la seconde.

Elche a pris un meilleur départ, profitant d’une belle opportunité sans que les deux premières minutes ne soient terminées. Mais Mandaluniz a répondu par un superbe arrêt à un tir puissant de l’avant de José, qui a reçu un centre en retrait de la gauche.

Mais le Leioa et a pris le contrôle du jeu à travers les incursions des voies Larrauri et Estivaríz et le travail acharné avec la balle de Luisma, talonné à droite.

Les Catalans n’ont cessé d’arriver avec danger avant le but de Boîte, qui a connu trois moments de grosse galère en minutes 9, 14 et 27, trois très bonnes chances de cadres, Luisma et Galder.

Dans le premier, une photo de cadres a donné à son partenaire Galder quand il a pris la direction du but; dans le second, après avoir été marchandé par Luisma, le gardien visiteur, bien qu’il ait réagi pour prendre le ballon ; et dans le troisième un tir croisé serré de Galder il est sorti de justesse, dévié par la défense venue se mettre à couvert.

L’affrontement s’est équilibré après une demi-heure et Elche a profité d’un jeu lâche pour ouvrir le score à la 41e minute. Barragan de la ligne des médias locaux qui Joue touché légèrement pour déloger Mandaluniz.

D’un autre centre de la gauche et un autre tir de Joue C’est arrivé, déjà en deuxième mi-temps, c’était 0-2. Cette fois, le centre, à partir de coups de pied arrêtés, était de Gumbau et le coup de tête tombant du bélier de Madeleine il peut s’agir d’un hors-jeu.

Leioa n’a pas été découragé et a continué à chercher un but qui le remettrait dans le match. Et si vous ne l’avez pas trouvé, c’est parce que Boîte, qui dans une double grande intervention a dégagé, d’abord, un tir de Luisma puis a sauté par-dessus la ligne pour empêcher le tir à bout portant de Estivaríz.

Dans le compromis final, Père Mile a réussi à atteindre 0-3 deux fois et Jamal donner de l’espoir à votre équipe. Il a fini par marquer le Leioa à la 93e minute, mais l’objectif atteint par Galarza, après avoir touché pour la première fois RAM, a été annulé pour hors-jeu.