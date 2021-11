Résumé et buts du match Leipzig-Dortmund (2-1) de la 11e journée

11/06/2021 à 20:38 CET

Fans d’Isaac

Sans Haaland, il n’y a pas de paradis. Dortmund reste à quatre points de la tête de la Bundesliga, marquée par un Bayern qui a remporté son match, après une chute contre le RB Leipzig à la Red Bull Arena, dans un match au cours duquel les habitants étaient supérieurs.

RBL

DOR

RB Leipzig

Gulacsi ; Mukiele, Simakan, Gvardiol, Henrichs (Forsberg, 59′), Haidara (Laimer, 84′), Adams, Angeliño, Nkunku (Olmo, 84′), Szoboszlai, Poulsen (André Silva, 69′).

Borussia Dortmund

Kobel ; Akanji, Hummels, Pongracic (Knauff, 46′), Meunier, Witsel (Zagadou, 86′), Bellingham, Hazard, Brandt (Reinier, 71′), Reus, Malen (Moukoko, 71′).

Buts

1-0, M.29, Nkunku. 1-1, M. 52′, Reus. 2-1, M.68, Poulsen.

Arbitre

F. Zwayer. TA : Bellingham (31′), Reus (31′), Witsel (38′), Adams (40′), Meunier (55′), Poulsen (65′), Szoboszlai (88′), Moukouko (89′).

Stade

Arène Red Bull. 40 700 ESP.

La première mi-temps a démontré l’importance du match, avec deux équipes qui ont connu peu d’occasions, conscientes de l’importance du match. Leipzig, avec son pire départ depuis qu’il était en Bundesliga, a eu le premier avec un ballon que Nkunku a envoyé dans la zone de Dortmund et qui a créé des problèmes en raison de l’indécision de la défense jaune.

Le jeu ne s’est ouvert qu’après une demi-heure de jeu, lorsqu’un ballon fuit de Gvardiol Nkunku en a profité, de loin le meilleur de la réunion, pour couper Kobel et inaugurer l’électronique. Avant la pause, les ‘red bulls’ auraient pu doubler la différence, mais l’arbitre n’a pas envisagé de pénalité un voyage de Malen à Simakan dans la zone de visite.

Après la reprise, Leipzig a pardonné au second, avec un Poulsen qui n’a pas réussi à finir un ballon servi sur un plateau de l’intérieur de la petite fille. Et, comme le dit le cliché, celui qui pardonne finit par le payer. Meunier a trouvé Reus en profondeur, et le capitaine battre Gulacsi au-dessus de la tête pour faire les tableaux.

L’équipe locale a cherché une réaction rapide, et il a surmonté avec succès à autant ‘borusser’. Kobel a été érigé par moments en sauveur du Borussia. Nkunku était le plus actif des locaux et a mis le gardien visiteur à l’épreuve avec une tête que Kobel a réussi à dévier, d’abord avec ses mains, et depuis le sol avec son pied, puisque Simakan attendait pour décrocher le but.

La Red Bull Arena poussait vers le but et Nkunku voulait le trouver. Le Français a élaboré un coup fantastique avec deux roulettes consécutives, mais son tir est allé au poteau. Enfin, si on parlait avant de sujets, alors un autre arrivait : « le pichet va tellement à la source, qu’à la fin il casse ». Nkunku a débordé vers la gauche, et son centre au deuxième poteau a été exploité par Poulsen pour rattraper Leipzig.

Les locaux ont ardemment cherché à clore le match, mais entre Kobel, qui a sauvé une passe de la mort de Poulsen à André Silva, et l’arbitre, qui a correctement refusé un but de Mukiele pour hors-jeu, ils l’ont privé d’y parvenir.

Malgré le fait que Leipzig ait été particulièrement supérieur, l’incertitude du résultat a permis au Borussia de sauter avec des options à égalité. Le plus clair est venu en 86, quand Bellingham a frappé avec le cou-de-pied près du bâton Gulacsi, mais finalement Dortmund n’a pas pu marquer.