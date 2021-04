Résumé et buts du match Lens-OL (1-1) de la 31e journée.

04/03/2021 à 23:23 CEST

Adrià Corominas

Quand Lyon avait le plus besoin de risquer dès le départ pour s’implanter dans la zone de la Ligue des champions et profiter du trébuchement du PSG, il s’est montré plus conservateur, avec un match inhabituellement horizontal. Ses idées changeaient au cours du jeu, passant à un plan plus vertical, plus direct, mais toujours s’écraser contre le double mur que Lens a planté devant leur gardien de but. Et si vous insistez sur le jeu intérieur contre le «sang et l’or», vous vous écrasez contre un mur. Ceux de Franck Haise sont une équipe très sûre défensivement, surtout pour leur partie centrale, où Depay s’est heurté à maintes reprises avec Gradit, Badé et Fortes. Ce n’était pas le jour de Memphis, qui a contribué à générer du danger, créant un avertissement clair, mais sans l’attribution de but.

LEN

OL

LEN

Leca; Gradit, Badé, Steven Fortes (Boura, 66 ‘); Clauss (Michelin, 76 ‘), Cahuzac, Doucouré, Maïdara; Fofana; Sotoca (Banza, 76 ‘) et Kakuta

OL

A. Lopez; Cornet (Bard, 77 ‘), Denayer, Marcelo, Dubois (De Sciglio, 59’); Bruno Guimaraes (Caqueret, 59 ‘), Thiago Mendes (Slimani, 70’), Lucas Paquetá; Toko Ekambi, Depay, Kadewere (Cherki, 76 ‘)

Buts

1-0 M. 65 Clauss; 1-1 M. 81 Paquetá

Incidents

TA: Steven Fortes (6 ‘), Sotoca (70’), Michelin (87 ‘) / Guimaraes (7’), Depay (47 ‘), De Sciglio (79’) TR: Slimani (90 ‘)

Dans l’autre but, le duel était particulier entre Fofana, une nuisance tout au long du jeu, et Antoni Lopes, le gardien de but qui lui a rendu la nuit impossible et qui a en même temps sauvé son équipe d’un pire résultat.

Match d’alternatives

Dans un jeu avec beaucoup d’alternatives, dynamique, va-et-vient, mais avec si peu de but, celui qui avançait sur le tableau de bord aurait beaucoup de points pour remporter la victoire. Et si Lyon a pardonné dans un but, dans l’autre, Clauss est apparu, arrivant avec rapidité pour battre Lopes sous les jambes après une transition rapide et signant ainsi son premier but du parcours.

Lyon, sachant que la défaite commençait à compliquer sa présence lors de la prochaine édition de la Ligue des champions, a mis une marche de plus et a finalement obtenu le prix d’un match nul de Paquetá, qui a pris un rebond dans la surface après un grand coup de Cherki.

Avec le tirage au sort, Lyon a grandi et est allé pour la victoire, transformant le match en finaliste. Le duel s’est terminé dans une boîte à box constante, à cœur ouvert, avec des jeux chargés à la hâte, mais le manque de but a continué de prévaloir et le score a été équilibré, sachant peu pour les deux équipes. Avec ce match nul, les hommes de Rudi García restent quatrièmes alors qu’ils pourraient égaler le PSG au classement, tandis que Lens reste cinquième et rêve déjà de se qualifier pour la Ligue Europa.