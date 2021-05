Résumé et buts du match Lille-Nice (2-0) de la 35e journée.

01/05/2021 à 23:09 CEST

Adrià Corominas

Seuls trois matchs sont ceux qui séparent les «dogues» de leur quatrième titre de Ligue 1. Dix ans plus tard, le Christophe Galtier Ils ont la possibilité de voler au tout-puissant PSG un titre de Ligue qui semblait décerné depuis la première journée.

P’tit

P’tit

Maignan; Mandava, Botman, Fonte, Celik; Bamba, Soumaré (Xeka, 74 ‘), Andre, Araujo (Ikoné, 74’); Yilmaz (Yazici, 70 ‘), Jonathan David (Bradaric, 87’).

Agréable

Walter Benítez; Kamara (N’Soki, 69 ‘), Saliba, Todibo, Lotomba; Schneiderlin; Lopes (Daniliuc, 52 ‘), Boudaoui (Lees Melou, 74’), Maurice, Attal (Pelmard, 69 ‘); Dolberg.

Buts

1-0 M. 12 Yilmaz; 2-0 M. 55 Celik.

Incidents

TA: Maurice (26 ‘), Lotomba (33’; 2A, 48 ‘), Xeka (86’)

Avec la victoire contre le Agréable (2-0), Lille a obtenu trois autres points qui les rapprochent du titre tant attendu et qui servent à enchaîner 5 matchs sans connaître la défaite (4 victoires et 1 nul), atteignant ainsi la dernière ligne droite de la saison comme un coup de foudre et sans intention de lâcher un trophée qu’ils n’ont pas caressé depuis une décennie.

Et si la semaine dernière il a frappé la table en gagnant à Lyon pourquoi Yilmaz Il le voulait plus que quiconque, hier le Turc est réapparu pour ouvrir la canette d’un grand coup placé à la base du poteau depuis l’extérieur de la zone. Avec cet objectif, l’attaquant lillois cumule 13 buts et 5 passes décisives, devenant un incontournable pour ceux de Galtier.

Le but leur a donné de l’air et leur a permis de mieux gérer la pression, les tensions et les nerfs sachant que le PSG avait fait ses devoirs grâce à un grand Neymar – un but et une passe décisive – et était placé comme leader provisoire. L’avantage sur le tableau de bord a été ajouté dès la seconde mi-temps par l’expulsion de Lotomba pour un double jaune, qui a donné la tranquillité nécessaire à Çelik pour condamner avec un tir avec sa droite de l’extérieur de la zone qui a glissé par la case de droite.

En avant, trois jours de crise cardiaque qui peuvent donner un autre titre au PSG ou consommer ce que chaque jour semble plus difficile d’appeler une surprise.