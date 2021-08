Résumé et buts du match Lille-PSG (1-0) de la Supercoupe de France

01.08.2021

Le à 22:45 CEST

Adrià Corominas

La saison en France a commencé comme le précédent s’est terminé, avec un Lille dirigé par Yilmaz prêt à envenimer l’existence du tout-puissant PSG et lui enlever un autre titre. Les ‘dogues’ ont gagné 1-0 et ont remporté la première Supercoupe de France de leur histoire.

P’tit

PSG

Lille

Jardim ; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo ; Luiz Araújo (Ikoné, 85′), André, Xeka (Yazici, 79′), Bamba (Bradaric, 85′) ; Yilmaz, David (Weah, 76′).

PSG

Keylor Navas ; Hakimi, Kehrer, Kimpembe (Kurzawa, 81′), Diallo ; Ander Herrera, Danilo, Dina-Ebimbe (Wijnaldum, 71′) ; Draxler, Icardi, Kalimuendo (Ismaël, 81′).

Incidents

TA : Kehrer (30′), Dialo (52′), Araújo (78′), Draxler (84′), Jardim (92′), Danilo (93′).

Le Turc, malgré son âge, a toujours soif de titres. Il n’a fallu que 5 minutes pour le lui rappeler à nouveau Pochettino que les « dogues » voulaient continuer à écrire leur histoire particulière en ajoutant un nouveau titre à la liste des gagnants.

Le sien était le premier, avec un coup franc qui a ruiné Navas. Aussi la seconde, une minute plus tard, qu’il a encore sauvé Navas d’un pied providentiel après un heads-up à l’intérieur de la zone. Et le troisième, après un parfait contre Lille qui n’a pas abouti.

Tant d’insistance avait son prix. Il n’a pas marqué, mais la passe décisive est également venue de ses pieds. Xeka, juste avant d’aller se reposer, que avec un coup de fouet imparable de l’extérieur de la surface a marqué le but qui a finalement conduit à la conquête du titre.

Peu d’arguments

Au milieu de cela, la domination stérile d’un PSG qui rivalisait avec un onze plein de remplaçants à cause des blessures et des internationaux qui sont encore en vacances.

Les de Pochettino Ils ont apprivoisé le ballon, mais l’ont pris sereinement, sans risquer plus que le compte connaissant les intentions de Lille, qui malgré le changement de Galtier de Gourvennec En tant que commandant du navire, ils continuent avec le même schéma de jeu : bien occuper les espaces en défense et chercher les contres pour surprendre.

Avec ce panorama, et avec peu de rythme de compétition, les attentats parisiens se sont limités aux centres de Kalimuendo de gauche et de Hakimi, qui a fait ses débuts, de la droite, mais sans jamais rencontrer Icardi.

Seul Draxler, avec une chaussure de devant, a fait un effort pour Jardim toujours 0-0.

L’effet Wijnaldum

En seconde période, et avec un avantage au tableau d’affichage, Lille a poursuivi son plan, bien planté en défense et avec un jeu beaucoup plus direct et moins élaboré.

Mais il ne comptait pas sur l’apparition de Wijnaldum, Quoi révolutionné l’ensemble parisien avec ses débuts. Avec lui sur le terrain, le PSG a fait un pas en avant et a créé beaucoup plus de danger.

De ses pieds est venu l’assistance qui l’a laissé seul Icardi, qui marquait un hors-jeu, et les meilleures chances d’un PSG qui se voyait à nouveau impuissant puisque Lille, cette fois, le laissait sans possibilité de remporter sa neuvième Supercoupe consécutive.