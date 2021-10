Résumé et buts du match Macédoine-Allemagne (0-4) de la 8e journée

11/10/2021 à 22:44 CEST

Jonathan Moreno

L’Allemagne ne manquera pas le rendez-vous de Qatar 2022. La « Mannschaft » est la première équipe européenne à assurer sa présence en Coupe du monde, et elle l’a fait par la grande porte, battant la Macédoine et tirant l’épine du 1-2 subi à Duisbourg en mars dernier.

MAC

ALE

Macédoine du Nord

Dimitrievski ; Ristovski (Ashkovski, 77′), Musliu, Velkovski, Alioski ; Kostadinov (Ristevski, 77′), Nikolov (Rakip, 58′), Ademi (Spirovski, 29′) ; Churlinov, Jahovic (Mihovski, 58′), Elmas.

Allemagne

Neuer; Klostermann, Sule, Kehrer, Raum ; Goretzka (Wirtz, 62′), Kimmich ; Gnabry (Hofmann, 74′), Müller (Neuhaus, 81′), Havertz (Adeyemi, 62′) ; Werner (Musiala, 74′).

Buts

0-1 M.50 Havertz. 0-2 M.70 Werner. 0-3 M.73 Werner. 0-4 M.84 Musiala.

Arbitre

Makkelie (Pays-Bas). TA : Havertz.

Campagne

Arène nationale. 15 000 téléspectateurs.

Il voulait et ne pouvait pas la « Mannschaft dans la nuit humide de Skopje, idéal pour le « gegenpressing » allemand caractéristique, encore plus accentué depuis l’arrivée de Hansi Flick en équipe nationale. L’Allemagne a écrasé la Macédoine pendant une grande partie de la première mi-temps, élevant Stole Dimitrievski sur les autels du public réuni au stade national. Müller, Gnabry, Havertz, les quadruples champions du monde en avaient de toutes les couleurs, mais le gardien de Rayo Vallecano a toujours semblé les frustrer.

La le manque de vitesse et de précision dans les derniers mètres a profité à une équipe macédonienne organisée, qui s’apprêtait à regretter dans l’addition de la première mi-temps avec une action de Timo Werner qui a craché le bâton.

Son partenaire à Chelsea a trouvé le prix. Kai Havertz a marqué l’un des buts les plus faciles de sa carrière, bénéficiant de l’aide approfondie de Gnabry et de la générosité de Müller. Le pichet a fini par s’effondrer.

Timo Wener, toujours dans l’œil du cyclone pour ses erreurs criardes, a découvert le pot d’essences et signé un pourpoint de plusieurs carats. D’abord, débloquer le ballon après une passe étouffée par Müller. Dans une seconde il opta pour la délicatesse et chercha le long bâton debout. Inatteignable pour Dimitrievski.

Musiala a fermé le compte producteur définir comme un vétéran dans un heads-up avec le gardien de but local. Premier but international pour ce débutant de 18 ans et imberbe. Les nouvelles générations piétinent.