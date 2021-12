Résumé et buts du match Manlleu-Barça (2-13) de la journée 10

04/12/21 à 20:39 CET

Le Barça a battu Martinelia Manlleu par un écrasant 2-13 et a déjà ajouté sa dixième victoire au championnat. Les hommes d’Edu Castro ont dominé le match de bout en bout et restent aux avant-postes du classement, comptant, pour le moment, comme une victoire chaque partie jouée. Les Catalans ont affronté le match avec la perte de Sergi Fernández après avoir été testé positif au Covid-19. Malgré les mauvaises nouvelles reçues concernant le but, Edu Castro a récupéré trois troupes fondamentales : Helder nunes, Ignace Alabart et Joao Rodrigues.

Baça a mis à peine deux minutes pour prendre l’avantage au tableau d’affichage grâce aux deux Nil Roca. Après le but, la domination du Barça était incontestable, et Helder nunes et Joao Rodrigues -double- a augmenté l’avance à 0-4. Manlleu a coupé les différences grâce à l’objectif de Pujadas de Bienne, mais l’illusion du retour s’est évaporée en fin de première mi-temps, alors que le Barça se dirigeait vers le tunnel des vestiaires avec un 1-8 favorable grâce à des buts de Pau Bargallo, Sergi Llorca je Sergi Panadero à deux reprises.

En seconde période, les Catalans ont augmenté leurs revenus jusqu’à la finale 2-13 grâce à Matías Pascual, Ignace Alabart déjà trois buts de Joao Rodrigues. Le Portugais a célébré son retour dans l’équipe en grande pompe, étant l’auteur de cinq buts tout au long du match.