Résumé et buts du match Marseille-Brest (1-2) de la 17e journée

12/04/2021 à 19:40 CET

Le silence est tombé au Vélodrome. Brest a réussi à battre Marseille par un résultat de 1-2 dans un match qui a été dominé par les locaux pendant de longues périodes, mais ils n’ont pas su traduire cette supériorité dans l’électronique. Cette défaite non seulement met fin à la séquence de deux victoires consécutives accumulées par les élèves de Sampaoli, elle met également en péril leurs chances de rester à la deuxième place de Ligue 1.

MER

BRE

Marseille

Pau Lopez ; Saliba, lvaro, Peres; Rongier, Kamara (Milik, 70′) ; Harit (Lirola, 57′), Guendouzi, Gérson, Konrad (Ünder, 57′) ; Payet.

Brest

Bizot ; Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne ; Magnetti (Agoumé, 72′), Belkebla ; Faivre, Castillo (Cardona, 66′), Horonat (Saïd, 84′) ; Douaron.

Buts

1-0 M. 29 Gérson ; 1-1 M.53 Faivre ; 1-2 M. 70 Honorat.

Arbitre

Antoine Gautier. TA : Kamara (61′) / Pierre-Gabriel (93′), Cardona (94′).

L’Olympique de Marseille a commencé à dominer au Vélodrome. L’exazulgrana Konrad, particulièrement participatif dès le début du match, a joué dans les premières occasions du match. Malgré le bon travail de l’ailier américain, le premier but n’est pas venu de ses bottes, mais de celles de Gerson, qui a bénéficié de l’aide de Payet placer le ballon dans la caserne des buts de Brest. L’équipe de Sampaoli a su prolonger ce sentiment de supériorité tout au long de la première mi-temps, et s’est rendue dans le tunnel des vestiaires en envoyant l’électronique.

Le cours du jeu a complètement changé au cours de la seconde moitié du match. Brest est revenue sur le terrain avec un regain d’énergie, et Romain Faivre Il a rapidement remis les tableaux au tableau d’affichage après avoir transformé la pénalité maximale commise par Kamara. L’objectif de Honorat à la minute 70, le retour des visiteurs a culminé.

Après avoir réussi à additionner les trois points, Brest cumule six victoires consécutives en championnat national. L’équipe de Michel Der Zakarian a réussi à surmonter son mauvais départ en début de saison, et n’a plus connu la défaite depuis le 2 octobre dernier. Cette bonne dynamique place l’équipe à une honorable sixième position.