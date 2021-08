Résumé et buts du match Marseille-Saint-Étienne (3-1) de la 4e journée.

28/08/2021 à 22:55 CEST

Adrià Corominas

Il n’y avait pas de meilleur moyen de quitter l’épisode de Nice qu’en ajoutant trois à la fois et de manière convaincante. Et c’est ce que les élèves de Sampaoli, qui a battu un Saint-Étienne avec un grand jeu collectif (3-1) qui ne connaît toujours pas la victoire pour l’instant en Ligue 1.

MER

ETI

Marseille

Mandanda; Luan Peres, lvaro, Saliba ; Rongier (Gueye, 74′), Kamara ; Konrad (Luis Henrique, 57′), Gerson (Pol Lirola, 86′), Guendouzi, Ünder ; Payet.

Saint-Etienne

Vert; Kolodziejczak, Moukoudi, Sow, Macon ; Gourna-Douath (Hamouma, 59′), Neyou Noupa, Camara (Youssouf, 85′) ; Bouanga (Saban, 71′), Khazri (Krasso, 71′), Aouchiche (Nordin, 46′).

Buts

1-0 M. 24, Guendouzi ; 1-1 M. 32, Kolodziejczak ; 2-1 M. 51, Gerson ; 3-1 H, 69, Moins.

Incidents

TA : Wahbi Khazri (42′), Macon (50′), Camara (61′), Gueye (88′).

Il a commencé à vouloir tourner la page de ce qui s’est passé à Nice et régler le match marseillais sur la voie rapide, ce qui a fait Etienne vert commencez simplement à vendre aux enchères Valentin rongier.

Lui-même a eu le suivant, après avoir contrôlé une mauvaise passe, esquivé son défenseur et enchaîné un tir à mi-distance qui est passé loin du poteau droit.

Saint-Étienne l’avait aussi au pied du Denis Bouanga, qui a décoché un tir puissant du bord de la zone qui a fait Steve Mandanda.

Mais le plus clair avant le but était pour Guillaume Saliba, auquel est arrivé un ballon qui n’avait besoin que d’une poussée, mais que le Français n’a pas su donner.

Marseille, très bien placé sur le terrain, contrôlait le ballon et lui insufflait de la vitesse, ce qui lui a facilité les choses lors de l’attaque.

À la suite de ce grand jeu collectif, peu après une demi-heure de jeu, l’objectif de Matteo Guendouzi, qui a accroché un coup sec qui pour la première fois surmonté le mur que Green avait érigé jusque-là.

Mais la joie n’a pas duré longtemps pour les habitants, qui seulement cinq minutes plus tard ont vu à quel point Timothée Kolodziejczak Il s’est imposé d’en haut dans la petite surface à toute la défense marseillaise pour marquer l’égalité avec une grosse tête à gauche de Mandanda, qui cette fois n’a pas eu le temps de réagir.

Marseille a poursuivi son plan de match et Matteo Guendouzi était sur le point de déséquilibrer à nouveau l’équilibre après un tir du bord de la zone qui s’est écrasé sur le poteau de gauche.

Ils ont dû passer par les vestiaires pour se rafraîchir les idées pour profiter de celles de Sampaoli. Une belle passe filtrée de Rongier en a profité Gerson surpasser Vert au premier contact.

En avant sur le tableau de bord, ils les avaient à nouveau Kamara et moins, ce que le second n’a pas pardonné et, sans y penser, un tir a été pris qui a glissé au fond du filet et scellé un grand match pour un OM qui ne veut pas perdre de vue le PSG.