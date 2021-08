Résumé et buts du match Milan – Cagliari (4-1) de la 2e journée.

Les conséquences de l’augmentation du prix de l’électricité toucheront plus de zones et dans toutes, cela affectera nos poches. Le prix des aliments est basé sur un grand nombre de circonstances : origine, type, coût de production, saison, offre, demande existante… ET un changement dans l’une des phases peut le rendre plus coûteux, ce qui […] More