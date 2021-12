Résumé et buts du match Milan – Naples (0-1) de la 18e journée

19/12/2021 à 23:13 CET

X. Serrano

le Naples, rival du Barça en Ligue Europa, battu ce dimanche à Milan dans San Siro (0-1) et, de cette façon, a arraché la deuxième place en Serie A à l’équipe ‘rossonero’. Un but de Le plus après cinq minutes dans un corner c’était suffisant pour l’équipe de Luciano Spalletti pour couper une séquence de trois matchs sans victoire en compétition nationale. Un triomphe a fonctionné, qui pourrait ruiner dans le dernier souffle Kessie avec un but que l’arbitre a finalement annulé pour hors-jeu.

MILLE

SIESTE

Milan

Maignan ; Florenzi (Kalulu, 86′), Tomori, Romagnoli, Ballo Touré ; Tonali (Bennacer, 78′), Kessie ; Junior Messias (Castillejo, 78′), Brahim Díaz (Giroud, 63′), Krunic (Saelemaekers, 63′) ; et Ibrahimovic.

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit ; Demme (Lobotka, 54′), Anguissa ; Lozano (Politano, 77′), Zielinski (Ounas, 77′), Elmas (Ghoulam, 86′) ; Petagna (Mertens, 78′).

Arbitre

Davide Massa. TA : Di Lorenzo (33′) et Malcuit (67′)

Incidents

Match joué à San Siro correspondant à la 18e journée de Serie A 2021-2022.

Les deux équipes ont raté plusieurs pertes, sept dans le Milan (L’O, Calabre, Kjaer, Léao Oui Rébic, les absences les plus notables) et cinq dans le Naples (Distingué, Koulibaly, Osimhen, Rui Oui Fabien Ruiz). Dans cette situation, Rrahmani un match colossal s’est déroulé au centre de la défense contre Zlatan Ibrahimovic.

le Naples effrontément sorti dans la nuit froide de Milan. Le vol offensif des ailes laissait entrevoir la vocation offensive de l’équipe Partenopean, qui a trouvé le but avant de le mériter. Au premier changement, Le plus s’est détaché du marquage chaleureux de Ibrahimovic sur un corner de la tête au premier poteau le 0-1.

Petit à petit, les hostilités se sont déplacées au centre du terrain. La fête était verrouillée, sans le Milan était capable de générer un danger, avec des expéditions précipitées vers Zlatan comme le seul argument offensant. Le Suédois a profité de la meilleure occasion pour les ‘rossoneri’ en première mi-temps, une tête au centre de Ballo Touré qui a effleuré le bâton.

Le passage dans les vestiaires n’a pas altéré la dynamique du jeu. Brahim Diaz, supprimé du match par un Demme qui a flirté avec les marges du règlement, a quitté le terrain à 63′ pour Giroud. Déclaration d’intentions d’un Pioli qui mettait bientôt toute la viande sur le gril. Cependant, l’équipe Lombard n’a pas été en mesure de dominer en permanence un Naples très favorable dans l’effort défensif.

Cependant, les « rossoneri » ont fait peur au corps lors d’une vente aux enchères sèche de Ibrahimovic au tournant qui a demandé la réaction rapide de Ospina et dans une action individuelle de messies juniors que le Brésilien a terminé avec un pied gauche courbé qui est sorti très près de la croix.

Basé sur le cœur, le Milan boxait le Naples jusqu’à ce que, dans le dernier souffle, Kessie lié dans une action désordonnée. Cependant, le but a été annulé pour hors-jeu par Giroud. Une décision qui ramènera une queue en Italie, puisque le Français, allongé au sol, n’a pas touché le ballon alors que l’arbitre a estimé qu’il avait influencé l’action. Finalement, la résistance parthénopéenne trouva sa récompense.