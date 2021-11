Résumé et buts du match Milan – Sassuolo (1-3) de la 14e journée

28/11/2021 à 17:02 CET

X. Serrano

Les Milan perd de la vitesse dans la lutte pour le ‘Scudetto‘. Quelques jours après avoir attaqué le Metropolitano, l’équipe ‘rossonero’ a concédé la deuxième défaite d’affilée dans le Une série, 1-3 avant le Sassuolo. Malgré le fait d’aller de l’avant avec un but de Romagnoli, la boîte Pioli Il n’a pas pu contenir le retour de « neroverdi », reflet fidèle de sa domination dans le jeu. Scamaca, Kjaer à sa porte et Berardi ils ont signé les objectifs.

MILLE

SAS

Milan

Maignan ; Florenzi (Pellegri, 69′), Kjaer, Romagnoli, Hernández; Bakayoko (Kessie, 46′), Bennacer (Tonali, 61′) ; Saelemaekers (Kalulu, 80′), Brahim Díaz (Junior Messias, 46′), Leao; Ibrahimovic.

Sassuolo

Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos ; Frattesi (Harroui, 80′), Lopez, Matheus Henrique (Toljan, 80′) ; Berardi (Traoré, 80′), Scamacca (Defrel, 59′) et Raspadori (Chiriches, 90′).

Buts

1-0 M. 21 Romagnoli. 1-1 M. 24 Scamaca. 1-2 M. 33 Kjaer (pp). 1-3 M. 66 Bérardi.

Arbitre

Gianluca Manganiello. TA : Bennacer (53′), Hernández (54′), Tonali (71′), Kjaer (73′) / Lopez (27′), Raspadori (38′). TR : Romagnoli (77′).

Incidents

Match joué à San Siro correspondant à la 14e journée de Serie A 2021-2022.

L’équipe ‘rossonero’ est mieux entrée dans le match. Propriétaire du cuir, il s’est installé dans le domaine rival et bientôt les chances sont venues. Consigli arrêté Ibrahimovic déjà Bakayoko, titre inattendu à côté de Bennacer au centre du terrain, il a tiré pour une épingle.

La domination milanista s’est concrétisée en 1-0 avant la demi-heure de jeu. Brahim Diaz a servi un court coup de pied de coin au centre de Théo Hernandez vers le premier bâton, où Romagnoli a devancé Scamaca aller au but. A réagi tardivement Consigli, qui a tapé le ballon sans le dégager.

Loin d’être intimidé, le Sassuolo a grandi avec le handicap. Le match nul est venu d’affilée, rendu possible par la transition défensive déficiente de la de Pioli. Scamaca reçu seulement à l’avant de la zone et a sorti un fouet direct à l’équipe. Maignan, qui revenait au but après une blessure, était pétrifié.

Encouragée par le but, l’équipe ‘neroverdi’ a terminé la remontée avant la pause avec un peu de chance. Scamaca tiré pour se briser contre le corps de Maignan, mais le rejet s’est glissé dans les filets après avoir touché le dos de Kjaer. Il aurait pu perdre 1-3 avant la pause, mais Maignan refusé le prix à Grattoir dans un tir équin mais un peu mou.

Pioli il a secoué le shaker à la pause. A donné l’entrée à Kessie et Messie junior pour Bakayoko et Brahim, et le Milan fait un pas en avant. Plus agressif au milieu de terrain, il enchaîne les arrivées dans des transitions rapides répétées. Manque de précision dans l’enchère. Le plus dangereux, un coup croisé de Léao sans le fil nécessaire et un fouet dévié de Zlatan.

Mais quand il allait mieux Milan le troisième but de la Sassuolo. Une perte de Kessie dans son propre domaine s’est terminé par Berardi en face de Romagnoli. L’attaquant a marché sur le cuir, a assis son marqueur et a dominé Maignan entre les jambes. Touchée, l’équipe ‘rossonero’ a tenté de répondre immédiatement aux coups de pied arrêtés, mais pour Kjaer la vente aux enchères était presque terminée.

La réaction ‘Rossonera’ s’est terminée en 77′, quand Romagnoli, dépassé en vitesse par Défrel, vu le rouge direct pour une entrée spectaculaire. Avec ce résultat, le Milan reste en deuxième position, avec un point plus d’un Inter en amont et en attendant ce que le Naples, qui pourrait marquer trois points s’il s’impose ce dimanche au Latium.