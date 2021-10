Résumé et buts du match Milan-Turin (1-0) de la 10e journée.

26/10/2021 à 22:53 CEST

X. Serrano

Les Milan rempli le dossier avant la Turin (1-0). Les ‘rossoneri’ devaient gagner pour s’élancer à la première place du Naples, qui joue ce jeudi contre Bologne. Mais malgré le triomphe, grâce à un but de Giroud sur coups de pied arrêtés à la 14e minute, l’équipe Pioli a laissé une très mauvaise image. Il a renoncé au ballon et s’est limité à défendre tout le match dans son propre terrain. Le jeu aurait pu mal tourner, car dans la dernière ligne droite Tatarusanu enregistré une photo de Sanabria et Praet tiré sur la barre transversale. San siroAvec des chuchotements et des sifflets intermittents, il a exprimé son mécontentement.

MILLE

TOR

Milan

Tatarusanu ; Calabre, Tomori, Romagnoli (Kjaer, 46′), Kalulu (Theo Hernández, 45′); Tonali (Bakayoko, 66′), Kessie ; Saelemaekers, Krunic (Bennacer, 66′), Leao ; Giroud (Ibrahimovic, 87′).

Turin

Milinkovic-Savic ; Djidji, Bremer, Boungiorno (Rodriguez, 46′) ; Singo (Vojvoda, 75′), Lukic, Pobega, Aina (Zaza, 80′) ; Linetty (Praet, 54′), Brekalo; Belotti (Sanabrie, 54′).

Arbitre

Gianluca Aureliano. TA : Romagnoli (10′), Kalulu (34′), Bakayoko (90′) / Buongiorno (5′), Singo (24′), Pobega (57′).

Incidents

Match joué au stade San Siro correspondant à la 10e journée de Serie A 2021-2022.

Les Milan, mal à l’aise au début, il a trouvé le but avant le match. La cible est venue d’un coup de pied arrêté. Un coup de pied de coin qui Krunic prolongé au premier poste et Giroud il poussait à plaisir sur le long bâton. Le Gaulois, détenteur pour se reposer Ibrahimovic, a inscrit quatre buts en six matchs de Une série. Jusqu’à présent, le Turin il avait commandé le parti. Vainqueur en duels physiques, propriétaire du milieu de terrain. Bien que sans déranger Tatarusanu.

Mais une équipe formée par Ivan Juric, élève doué de Gian Piero Gasperini, il n’allait pas se laisser intimider par le premier revers. Avec sa pression intense, d’homme à homme sur tout le terrain, l’équipe piémontaise a entravé le jeu ‘rossonero’. Et après avoir récupéré, il s’est lancé en avant en quelques touches. Une menace qui, encore une fois, ne s’est matérialisée dans aucun tir. L’opportunité la plus claire s’est présentée dans un centre qui n’a pas réussi à prendre la tête Belotti.

San siro il a commencé à s’agiter. Enfermez-vous devant lui Turin après une demi-heure de jeu, il se marie un peu ‘grand’ genre Milan. Le bourdonnement croissant, mêlé à quelques sifflements timides, semblait activer les pupilles de Pioli. Mais l’illusion s’est vite estompée. Seul Léao, moins réussi que lors des derniers matchs mais tout aussi énergique, il a tenté de bousculer l’attaque lombarde sans succès. Un tir très déviant de Bennacer C’était la seule tentative des « rossoneri » avant les vacances.

L’entrée après la pause de Théo Hernandez, deux jours laissant le coronavirus derrière, ne s’est pas amélioré à un Milan incapable de s’installer sur le terrain rival. Le ballon était un monopole ‘granata’, qui avec l’avance de l’horloge est revenu à boxer l’équipe lombarde. Réponse de Pioli était de renforcer le centre du terrain. Bennacer pour Tonali essayer de converser le ballon et Bakayoko pour Krunic ajouter du muscle à Kessie. L’effervescence des changements s’estompa trop tôt.

L’équipe ‘rossonero’ a fini par demander l’heure, mais a réussi à égaliser les trois points grâce à la fiabilité sous les bâtons de Tatarusanu. Le gardien roumain a montré ses réflexes sur un tir croisé de Sanabria. Bien qu’à la fin ce soit la barre transversale, qui a évité l’égalité en repoussant un tir de Praet. est Milan il sait aussi gagner les mauvais jours. Condition nécessaire, mais pas suffisante, pour se battre pour le « Scudetto ».