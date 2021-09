Résumé et buts du match Milan – Venezia (2-0) de la 5e journée

22/09/2021

Le à 23:24 CEST

X. Serrano

Les choix de la Milan dans la Une série passer, en grande partie, par deux vieilles connaissances dans le Santiago Bernabeu: Brahim Diaz et Théo Hernandez. L’entrée des Français après la pause a été décisive pour démolir le nouveau promu Venise, qui a duré 68 minutes avec le score à zéro. L’équipe a servi le Malaga 1-0 et a signé le 2-0 définitive. Ainsi, les « rossoneri » sont co-leaders avec l’Inter en attendant ce jeudi pour jouer le Naples, avec un point et un match de moins.

MILLE

VENIR

Milan

Maignan ; Kalulu, Gabbia (Tomori, 59′), Romagnoli, Ballo Touré (Theo Hernández, 59′) ; Tonali, Bennacer; Florenzi (Saelemaekers, 59′), Brahim Díaz (Kessie, 80′), Leao; Rebic (Pellegri, 74′).

Venise

Maenpaa ; Ebuehi (Mazzochi, 74′), Caldara, Ceccaroni, Molinaro ; Peretz (Crnigoj, 53′), Vacca (Tessmann, 82′), Busio ; Aramu, Forte (Henry, 53′) et Johnsen (Okereke, 74′).

Buts

1-0 M. 68 Brahim Diaz. 2-0 M. 82 Théo Hernandez.

Arbitre

Ivano Pezzuto. TA : Forte (25′), Caldara (77′).

Incidents

Match joué à San Siro correspondant à la 5e journée de Serie A 2021-2022.

Au début, son pouls ne tremblait pas. Pioli pour donner du repos à des titres incontestés comme L’O, Tomori ou Kessie. Des absences qui se sont ajoutées à celles des blessés Ibrahimovic, Giroud, Kjaer, Calabre, Bakayoko et Messie junior. Le résultat, une défense sans précédent et de nombreux joueurs avec la possibilité de revendiquer. Le jeune homme en a profité dans la voie de droite Kalulu, 21 ans.

L’équipe française, rapide et agressive, récupère de nombreux ballons et rejoint également l’attaque avec danger. Il a réussi à marquer d’un tir croisé en excès et, tout de suite après, il a servi un centre précis qui Florenzi il n’a pas non plus réussi à se diriger entre les trois costumes. Ce furent les occasions les plus remarquables de la Milan, qui dans la première moitié est passé de plus à moins. Peu incisif dans l’attaque positionnelle, plus dangereux après le braquage.

Bien qu’il ait à peine réussi à surmonter l’intense pression ‘rossonera’, le Venise pourrait aussi faire peur aux coups de pied arrêtés. Après la pause, le script a été conservé. Les Milan, insistant, encaissa son rival. Mais malgré un tir dévié de Brahim, les « rossoneri » étaient trop prévisibles. Après 15 minutes de grâce, Pioli a pris des mesures en la matière : Saelemaekers, Théo Hernandez et Tomori au vert. Un geste gagnant.

Les Milan est passé à la vitesse supérieure. Oui Saelemaekers étendu le champ sur l’aile droite, L’O a ouvert la boîte de l’aile gauche. Bennacer du coin de l’œil, il a vu l’incorporation du couloir et lui a servi un ballon haché, parfait pour que le Français franchisse un centre qui Brahim il n’avait qu’à pousser le filet.

Loin d’être satisfaits, les ‘rossoneri’ l’ont choisi 2-0, stimulé par l’énergie des nouveaux arrivants. Après une diagonale électrique en partant du côté droit, Saelemaekers activé de l’autre côté de L’O, qui a eu le temps de prendre un café avant de tourner Maenpaa. Triomphe placide pour un Milan reste en tête du classement.