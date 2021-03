Résumé et buts du match Molde-Granada (2-1) Ligue Europa

18/03/2021 Activé à 22:57 CET

Jonathan Moreno

Tout est bien qui finit bien. Grenade a dû transpirer plus que prévu pour certifier la passe pour les quarts de finale. Les nerfs ont été transformés en jubilation avec le lien de soldat, qui a neutralisé le tir ami de Vallejo et a fait disparaître la possibilité d’extension. En extra, et avec Molde ayant besoin de trois buts, Hestad a converti un penalty d’Eteki et a accordé aux Norvégiens une juste victoire.

MOL GRA Mouler Linde; Pedersen, Bjornbak, Gregersen (Sinyan, 46 ‘), Risa (Haugen, 78’); Breivik (Hussain, 82 ‘), Aursnes, Eikrem; Hestad, Sigurdarsson (Fofana, 63 ‘), Ulland-Andersen (Knudtzon, 78’). grenade Rui Silva; Vallejo (Nehuen, 83 ‘), Germán, Duarte, Víctor Díaz; Gonalons (Yan Eteki, 76 ‘), Montoro (Machís, 83’); Puertas, Herrera, Kenedy; Molina (soldat, 64 ‘). Buts 1-0 M.29 Vallejo (pp). 1-1 M.72 Soldat. 2-1 M.91 Hestad. Arbitre Jovanovic (Serbie). TA: Risa (62 ‘) / Víctor Díaz (7’). Campagne Puskas Arena. Derrière des portes closes.

En dehors du 2-0 réalisé à Los Cármenes, Diego Martínez a exigé de l’agressivité et de l’ambition pour clore le match. Grenade se pressa et trouva en Kenedy son homme le plus poignant. Le Brésilien a mis en garde le premier des changements. Il a raté le but.

Les Scandinaves n’ont pas croisé les bras. Pedersen a insisté du côté droit et a généré de l’incertitude. Ulland a fait 1-0 dans un tir imprécis avec la droite après une action combinatoire.

Grenade n’est pas entrée dans le jeu avec des rafales de Molde. Avec jugement et jouant avec leur avantage, les Andalous ont anesthésié le jeu. Rien ne se passait. Le ballon a circulé en un tour massif. Kenedy était le seul verset libre. Partant de la droite, il a gagné la voie centrale pour déchaîner un pied gauche. L’eau.

Regarder le jeu de côté, faire le nécessaire pour ne pas s’intégrer, les Nazaris ont rencontré les adversaires 1-0. Pedersen a cédé à Ulland et Ulland a frappé en toute sécurité le cœur de la petite région. Jesús Vallejo a fait un terrible gâchis. Dans son empressement à dégager, le cuir le frappa involontairement au genou et surprit Rui Silva. Plaisanter.

Vallejo a marqué son propre but contre Molde | MEDIAPRO

Le système nerveux de Grenade était en alerte. Hestad a fini forcé et au gros. Les Scandinaves ont pardonné avant que la réunion ne plonge dans une autre légère sieste. Sauf l’insomniaque Kenedy, qui a feint à Risa de traverser son terrain trop loin.

vertige

Tremblement dans les jambes. Sur le bord de la toile. La Grenade a apprécié le manque de force du moule. Aursnes, Ulland et Fofana ont testé la fermeté de Rui Silva, qui a maintenu les Espagnols dans l’égalité alors que le 2-0 semblait être une question de secondes. Le portugais vaut un potosí.

Diego Martínez a réagi. L’homme de Vigo a vu que son équipe s’était déconnectée et a présenté Roberto Soldado. Ligne et bingo. La Grenade a grandi et a peur dans la stratégie. Montoro a pompé jusqu’au deuxième poteau, où Yangel Herrera a forcé Linde à se montrer. Visages de désespoir dans l’expédition andalouse.

Pénalité d’Eteki qu’Eirik Hestad a convertie | MEDIAPRO

Le soulagement, cependant, ne tarderait pas à venir. Vallejo a remporté un ballon divisé, Herrera a eu le temps de réfléchir et de le mettre avec une mélodie pour Soldado, peignant juste assez, mettre le 1-1 et exorcisez tous les démons.

El Molde, combatif jusqu’au bout, a forcé un penalty d’Eteki à Knudtzon que Hestad transformé avec des airs ‘apanenkados’.