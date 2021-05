Résumé et buts du match Monaco-Lyon (2-3) de la 35e journée.

05/02/2021 à 23:44 CEST

Adrià Corominas

Lyon, avec un grand Depay, a précisé qu’il refuse de dire au revoir à la prochaine édition de la Ligue des champions. Avec un but et deux passes, le joueur voulu par lui Barça Il a aidé son équipe à surmonter un Monaco très méconnu qui dit définitivement adieu à toute option de titre, qui reste dans un heads-up entre Lille et le PSG.

LUN

LYO

LUN

Lecomte; Sidibé, Maripán, Disasi (Badiashile, 61 ‘), Caio Henrique (Pellegri, 81’); Tchouaméni, Fofana (Ballo-Touré, 69 ‘); Aguilar (Geubbels, 81 ‘), Cesc, (Matazo, 61’) Volland; Ben Yedder

LYO

Lopez; De Sciglio, Marcelo, Denayer (Diomandé, 29 ‘); Cornet, Caqueret, Thiago Mendes (Guimaraes, 88 ‘), Dubois (Kadewere, 46’); Paquetá (Aouar, 75 ‘); Depay, Ekambi (Cherki, 89 ‘)

Buts

1-0 M. 25 Kevin Volland; 1-1 M. 57 Depay; 1-2 M. 77 Marcelo; 2-2 M. 86 Ben Yedder; 2-3 M. 89 Cherki.

Incidents

TA: Caqueret (30 ‘; 2A, 70’), Fofana (63 ‘), Kadewere (72’), Lopez (85 ‘)

L’équipe de Rudi Garcia Il est entré dans le jeu mieux, avec des occasions claires qui ont mis la peur dans le corps de Monaco et qui l’ont complètement délogé, lui causant de nombreux problèmes à la sortie du ballon.

Lyon a récupéré facilement et Monaco a réduit du mieux qu’il a pu. Mais le punch de ceux de Kovac est monté sur scène à la 25e minute, après une triangulation qui s’est terminée Volland puis un excellent contrôle orienté profitant d’une passe intérieure de Ben Yedder. Un coup très dur pour un Lyonnais qui avait bien planifié le match et qui était meilleur que son rival, mais qui du coup se voyait de dos à la lumière.

Face à la situation de maniement avec le tableau de bord contre, le Lyon a commencé à montrer une fragilité défensive qui a permis aux Monégasques de générer plus de chances que le football qu’ils offraient, mais dont ils n’ont pas profité pour creuser l’écart.En seconde période, Lyon a de nouveau repoussé les Monégasques, qui vécu confortablement sans contrôle du ballon. Mais l’assaut de ceux de Rudi Garcia et sa meilleure affaire avec le ballon a fini par porter ses fruits grâce à une excellente version de Depay. Le Néerlandais a inventé un brillant slalom individuel qui s’est terminé par un coup de fouet avec son pied gauche qui s’est faufilé dans le but de Lecompte après avoir frôlé Maripan. Un coup d’État qui a fait grandir encore plus un Lyon qui n’était pas satisfait du tirage au sort.

Sans poids ni autorité au centre du terrain, un Monaco perdu a vu comment il a été vaincu même quand il s’est retrouvé avec une supériorité numérique par l’expulsion imprudente de Caqueret. Lyon, loin de baisser les bras et d’abandonner le combat, s’est à nouveau confié à Depay, qui a servi un centre précis pour Marcelo dirigez-vous vers l’arrière du filet et mettez-les en avant.

Mais le jeu a réservé un dernier chapitre plein d’émotion. Si l’expulsion ne suffit pas, Lopes a offert un nouveau cadeau aux Monégasques avec un départ risqué qui s’est terminé par un penalty innocent qui a transformé la panenka Ben Yedder.

Mais le rôle principal dans cet épilogue n’était pas pour les Français, mais pour Cherki, le jeune talent lyonnais, qui en 89 ‘, à peine une minute après son entrée sur le terrain, a inscrit son premier but en Ligue 1, un objectif fondamental pour son équipe de ne pas perdre espoir de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions et que en même temps définitivement laissé l’ensemble de Nico Kovac.