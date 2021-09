Résumé et buts du match Naples – Cagliari (2-0) de la 6e journée

26/09/2021 à 22:54 CEST

X. Serrano

Les Naples dort pour le troisième jour consécutif au sommet de la Une série après avoir battu dans le Diego Armando Maradona au Cagliari, avant-dernier classé et avec le casier des victoires encore à libérer. Situation opposée à celle du groupe partenopeo, qu’ajoute par triomphe ses six partis de ligue. A cette occasion, d’une manière placide et avec un rôle de premier plan en tant que Osimhen. L’attaquant a ouvert la boîte et a forcé le penalty qui a marqué le 2-0 final de Distingué.

SIESTE

CAG

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Anguissa, Fabián Ruiz (Demme, 88′) ; Politano (Lozano, 69′), Zielinski (Elmas, 69′), Insigne (Ounas, 77′) ; Osimhen (Petagna, 77′).

Cagliari

Cragno; Cáceres, Godín, Walukiewicz (Ceppitelli, 68 ‘); Zappa, Nández, Strootman (Grassi, 85′), Deiola (Baldé, 68′), Lykogiannis (Pereiro, 85’) ; marin; Joao Pedro.

Buts

1-0 M. 11 Osimhen. 2-0 M. 57 Insigne (plume).

Arbitre

Marco Piccinini. TA : Osimhen (66′), Elmas (76′) / Walukiewicz (60′).

Incidents

Match joué au stade Diego Armando Maradona correspondant à la 6e journée de Serie A.

Walter Mazzarri, ancien entraîneur de Naples et a signé il y a deux jours pour renflouer l’équipe sarde, il a vite vu comment son plan de match est tombé dans l’oreille d’un sourd. Les Cagliari Il est sorti avec trois centraux et un milieu de terrain surpeuplé pour entraver le jeu “azzurro”. Dessus, Joao Pedro décroché pour chasser certains contre. Bien que la première prémisse n’était pas de concéder des buts. Quelque chose qui s’est passé, justement, au premier temps du changement.

Le temps était de plus de dix minutes quand Zielinski a reçu une passe en profondeur à l’arrière du côté droit. Le Polonais s’est précipité vers la ligne de fond et a franchi le premier poteau, où Osimhen Il a éclaté comme un souffle pour croiser le ballon dans les filets. Il y a quatre buts en six jours. Une projection très prometteuse pour la signature la plus chère de l’histoire de la Naples après un premier parcours qui s’est soldé par une rude déception.

De là jusqu’au repos, le Naples dominé le jeu sans Ospina les gants tacheront. Il a connu des phases de harcèlement relatif, avec Distingué face à l’aile gauche et Zielinski faire des ravages entre les lignes; et d’autres de plus grand contrôle, avec Fabien au volant. En tout cas, il n’a pas non plus profité de grandes opportunités pour étendre son avantage.

Les Naples Il revint de l’entracte avec une énergie renouvelée. A chaque fois que j’accélérais, Cagliari vous pouviez voir toutes les coutures. Surtout quand j’ai reçu Osimhen, imparable pour les trois centraux sardes. Il a d’abord testé Cragno après une action individuelle, un mélange de puissance et de vitesse. Et tout de suite après, il a déchaîné Godin jusqu’à obtenir une pénalité. Il s’est tenu le dos, a tiré vers la ligne de fond et lorsqu’il a coupé vers l’intérieur, l’Uruguayen l’a écrasé.

Distingué il a transformé la pénalité maximale et mis fin à toute option de retour minimale. Bien que la vérité soit que Cagliari il semblait à tout moment une équipe vaincue. A renouvelé son ambition pour les changements de Spalletti, au Naples Il a manqué de réussite dans les derniers mètres pour terminer la raclée. Mais cela suffisait et restait pour maintenir le nombre total de victoires, et rester le leader de la Serie A avec deux points de plus que Milan.