Résumé et buts du match Naples – Empoli (0-1) de la 17e journée

Au Naples tout va mal. L’équipe ‘azzurro’ a concédé sa troisième défaite consécutive en Serie A ce dimanche lorsqu’elle s’est inclinée contre le Empoli (0-1), pour un objectif qui Cutrone il a marqué involontairement avec son cou. Bien que l’équipe partenopeo ait dominé le match, ils ont tiré deux fois au poteau et ont exigé les arrêts d’un Vicaire Inspiré, il ne pouvait pas nouer. Pour plus d’informations, Zielinski Oui Le plus ils se sont retirés avec des problèmes physiques. Et celui qui était le leader il y a trois jours, dort à la quatrième place.

SIESTE

IEM

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui ; Demme (Anguissa, 61′), Zielinski (Insigne, 22′) ; Lozano (Politano, 61′), Ounas, Elmas (Malcuit, 87′) ; et Mertens (Petagna, 61′).

Empoli

Vicaire; Stojanovic, Ismajli, Luperto (Viti, 82′), Parisi ; Henderson (Haas, 64′), Stulac (Ricci, 64′), Zurkowski (Bandinelli, 78′) ; Bajrami (Di Francesco, 64′) ; Pinamonti et Cutrone.

Arbitre

Livio Marinelli. TA : Zurkoski (61′).

Incidents

Match joué au stade Diego Armando Maradona correspondant à la 17e journée de Serie A 2021-2022.

Il est vite devenu évident que la fortune continue de faire rage avec l’équipe de Luciano Spalletti, dans les tribunes par penalty. Aux blessures de Koulibaly, Lobotka, Osimhen Oui Fabien Ruiz A 21 minutes, le retrait de Zielinski apparemment en raison de problèmes respiratoires. A sa place entra Distingué, qui est arrivé entre du coton et a dû partir plus tôt que prévu.

Même ainsi, le Naples ils ont profité des premières occasions du match, prouvant qu’ils sont l’une des équipes les plus dangereuses d’Italie en dehors de la surface. À Mertens un coup de feu a explosé près du poteau et Le plus, debout à pied avec un délicieux bagel, a couru dans la barre transversale. Mais le Empoli Ce n’est pas une équipe qui vit dans son propre domaine. La peinture toscane a avancé des lignes et perturbé la peinture parthénopéenne, imposant une égalité de beaucoup de dispute mais peu de danger.

Le duel a été animé dans la dernière ligne droite avant la pause, un échange de coup électrique avec le centre du terrain comme une simple piste. le Naples Il a profité des occasions les plus nettes après la fuite de deux balles distinctes dans l’espace. Vicaire il a décoché une volée puissante mais concentrée de Luxuriant et Distingué Il effleura le bois avec son coup breveté, atteignant le long bâton fileté avec sa main droite. Bajrami, dans un coup de pied timide qui a attrapé Ospina en deux temps, il lui a répondu Empoli.

Après avoir traversé les vestiaires, le Naples mettre le direct vers le but. L’insaisissable Ounas, un mal de dents sur l’aile droite, a généré le premier avertissement d’une action qui Demme fini contre les gants de Vicaire. Le siège avait commencé. À côté de Juan Jésus ils ont correctement refusé un but de hors-jeu, tandis que Politano et Distingué ils ont exigé des chemins étirés du gardien de but visiteur.

Mais quand c’était pire, le Empoli atteint un objectif chanceux. Zambo Anguissa a rejeté un coup de pied de coin contre le cou de Cutrone, avec une telle malchance que le rejet a battu Ospina. le Naples essayé de nouer immédiatement, mais Pétagna tiré au coin de la rue contre le bâton. L’arreón final des Parthénopéens n’a pas non plus gagné de prix et, comme si cela ne suffisait pas, Le plus il a pris sa retraite blessé. Très malchance.