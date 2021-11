Résumé et buts du match Naples – Lazio (4-0) de la 14e journée

28/11/2021 à 22:51 CET

X. Serrano

Nuit inoubliable à Naples. En une journée marquée par des actes d’hommage à Diego Armando Maradona, trois jours après le premier anniversaire de sa mort, l’équipe parthénopéenne a offert à ses fans une victoire sans faille (4-0). Mertens, avec un pourpoint, et Zielinski condamné avant une demi-heure à Latium et Fabien Ruiz mettre la cerise sur le gâteau. Un résultat qui, ajouté à la défaite de Milan, permet au Naples ouvrir une avance de trois points dans le Une série.

SIESTE

LAZ

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui (Ghoulam, 86′) ; Demme, Fabián Ruiz (Malcuit, 86′) ; Lozano (Elmas, 64′), Zielinski (Demme, 73′), Insigne ; et Mertens (Petagna, 64′).

Latium

Reine; Patric (Lazzari, 46′), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (Basique, 61′), Cataldi (Lucas Leiva, 75′), Luis Alberto; Felipe Anderson (Zaccagni, 55′), Immobile et Pedro (Moro, 75′).

Buts

1-0 M. 7 Zielinski. 2-0 M. 10 Mertens. 3-0 M. 29 Mertens. 4-0 M. 85 Fabian Ruiz.

Arbitre

Danièle Orsato. TA : Di Lorenzo (78′), Demme (88′) / Luiz Felipe (13′), Patric (36′), Cataldi (59′), Zaccagni (79′).

Incidents

Match joué au stade Diego Armando Maradona correspondant à la 14e journée de Serie A 2021-2022.

C’était une soirée spéciale dans ce qui était auparavant connu sous le nom de stade San Paolo. Avant le coup de sifflet initial une cérémonie a eu lieu en hommage à Diego Armando Maradona, qui donne actuellement son nom au Colisée parthénopéen, trois jours après la fin du premier anniversaire de sa mort.

Vêtu d’un équipement spécial, avec le visage de Maradona estampé sur le devant de la chemise, les pupilles de Luciano Spalletti ils ont couru sur le Latium dans les premières minutes. Zielinski il a ouvert le score à la 7e minute en accrochant un ballon lâche dans la surface avec un pied gauche sec. Prochain, Mertens fait dérailler toute la défense romaine avant de battre reine avec un coup ajusté au bâton. Exactement à 10′.

Affamé, le Naples voulait plus. Son jeu s’écoulait en transitions fugaces, encore et encore. Pendant ce temps, l’équipe de Maurizio Sarri, qui est tombé du piédestal de Saint-Paul après avoir traversé le Juventus, semblait paralysé. Lorsqu’il a décidé de répondre avec la même pièce, transformant le match en un aller-retour sauvage, l’équipe romaine est restée très proche du but.

Ospina s’envola pour, avec un étirement spéculaire, rejeter le tir de volée de Luis Alberto et, dans le corner arrière, Acerbi il hocha la tête contre la barre transversale. Le choc n’a pas perturbé le Naples, ce qui marquerait la troisième plus d’une demi-heure de jeu dans une vente aux enchères magistrale de Mertens. L’arrière a échoué en le laissant recevoir uniquement sur l’avant. Mais le coup du Belge, premier et placé dans le peloton du bâton long, était un génie totalement imprévisible.

La deuxième partie était une procédure pour ceux de Spalletti, ce qui s’ils ont mis du temps à augmenter leur avantage était principalement dû aux réflexes de Pepe Reina. Cependant, le gardien espagnol n’a pas pu empêcher que dans les mesures finales Fabien Ruiz marque le 4-0 définitive. UNE Naples que, avec le souvenir de Maradona très présent, il croit à nouveau à la conquête de la ‘Scudetto‘.