Résumé et buts du match Naples-Spezia (0-1) de la 19e journée

22/12/2021

Le 23/12/2021 à 00h19 CET

Alberto Teruel

Naples dit adieu à l’année avec un goût amer dans la bouche . Après avoir commencé l’année en trombe, l’équipe de Luciano Spalletti s’est progressivement dégonflée au fil des jours. Malgré une belle victoire contre Milan après avoir pris d’assaut San Siro (0-1), les chiffres sont dévastateurs : deux victoires lors des huit derniers matches de championnat .

SIESTE

SPE

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesús, Rui (Ghoulam, 86′) ; Anguissa, Lobotka (Elmas, 78) ; Politano (Demme, 86′), Zielinski (Ounas, 69′), Lozano ; Mertens (Petagna, 46′).

Spezia

Provedel ; Amian, Erlic, Nikolaou ; Gyasi, Maggiore, Kiwioe, Bastoni, Reca ; Manaj, Agudelo (Colley, 94′).

Arbitre

Luca Massimi. TA : Rui (45+2′), Petagna (75′)/Maggiore (19′), Kiwior (48′), Manaj (51′).

Cela ressemblait à une nuit placide au Diego Armando Maradona. Naples a dominé et généré des occasions dès les premiers instants du match , soumettant une Spezia qui dut se résigner à endurer ses attaques. Cependant, l’équipe napolitaine n’a pas réussi à transférer cette supériorité sur l’électronique, et a fini par la payer cher.

Le but des visiteurs est né d’un jeu sans danger apparent . La Spezia a profité d’un coup franc latéral à hauteur du centre du terrain pour accrocher le ballon au cœur de la surface. Dans la dispute pour le ballon, Jean jésus Il a remporté le match à son marqueur, mais a fini par enchaîner une tête qui est entrée dans son propre but.

Après la pause, Napoli est sorti en voulant inverser le résultat. Ceux de Luciano Spalletti tournaient en attaque et ils sont venus équilibrer le jeu jusqu’à deux fois, mais les deux buts ont été annulés par Luca Massimi – le premier pour hors-jeu, le second pour une faute en attaque. Ils ont continué jusqu’au bout, mais le manque de réussite devant le but et les belles interventions de Provedel n’ont pas permis la victoire locale.

Après cette douloureuse défaite, ilLes « partenopei » ont sept points de retard sur l’Inter Milan, leader solo du championnat national. La Spezia, de son côté, quitte le fort napolitain avec trois points qui lui donnent de l’oxygène par rapport à la descente, se plaçant à 5 points derrière Gênes.