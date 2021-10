Résumé et buts du match Naples – Turin (1-0) de la 8e journée

17/10/2021 à 20:08 CEST

X. Serrano

Les Naples ça continue encore et encore : huit matchs, huit victoires. Le chef de la Une série résisté à la pression de Milan et battu au minimum Turin dans un jeu qui a mis sa force mentale à l’épreuve. Malgré la domination, tout s’est mal passé : un penalty raté, un but refusé, un tir au poteau… Mais dans le dernier souffle il est apparu Victor Osimhen pour marquer le but vainqueur avec une tête splendide. Cinquième but en six matchs pour le Nigérian, un candidat ferme au titre de « MVP » jusqu’à présent cette saison en Italie.

SIESTE

TOR

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui ; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (Lozano, 59′) (Juan Jesus, 90′), Zielinski (Mertens, 71′), Insigne (Elmas, 71′) ; Osimhen.

Turin

Milinkovic-Savic ; Djidji, Bremer, Rodriguez (Buongiorno, 66′); Singo, Lukic, Mandragora (Koné, 8′) (Réchauffement, 90′), Aina ; Linetty (Pobega, 67′), Brekalo; Sanabria (Belotti, 67′).

Arbitre

Juan Luca Sacchi. TA : Koulibaly (79′), Anguissa (85′) / Rodríguez (37′), Linetty (55′), Pobega (75′).

Incidents

Match joué à Diego Armando Maradona correspondant à la 8e journée de Serie A 2021-2022.

Sans vraiment écraser leur adversaire, l’équipe de Spalletti il commandait en première mi-temps et se rapprochait du but. Les occasions les plus dangereuses sont venues des actions individuelles de Osimhen ou grâce à la pièce maîtresse. Le Nigérian a une fois de plus montré qu’il faisait partie des attaquants les plus en forme d’Europe. Également sur la liste des plus autonomes. Environ un quart d’heure il a reçu un long ballon, jumelé à deux rivaux et à 30 mètres de la surface, il a réussi à décocher un coup qui a frôlé le poteau. Plus tard, un en-tête est passé haut.

Mais l’opportunité la plus évidente est venue d’une action stratégique. Distingué surpris en mordant sous une faute latérale en direction de Dites Lorenzo, qui a été renversé par l’entrée maladroite et précipitée de Koné. Le capitaine parthénopéen a pris ses responsabilités, mais Milinkovic-Savic il le supporta jusqu’au bout et devina la direction du coup timide. Le gardien serbe est revenu pour montrer quelques minutes plus tard dans un tir à bout portant de Koulibaly.

Les Naples Il a répondu à l’occasion manquée avec une détermination qui, au fil des minutes, a dégénéré en anxiété. État qui a infecté le Turin, qui après huit minutes avait perdu son capitaine en raison d’une blessure Mandragore. Le dernier tronçon de la première partie a été joué comme si la seconde n’existait pas. Le jeu était cassé, des erreurs se produisaient. Si il Naples attaqué à la hâte et négligé l’arrière, le taureau il a gaspillé des occasions flagrantes sur la contre-attaque.

Le passage dans les vestiaires a calmé les esprits et rendu la dominance ‘azzurro’. Une supériorité qui allait se traduire au tableau de bord Dites Lorenzo. L’équipe s’est dirigée vers le but une faute latérale servie par Rui, mais le but a été annulé pour hors-jeu après une longue attente. Ensuite, la chance a tourné le dos au Naples quand, après une excellente manœuvre de Osimhen, la nouvellement constituée Luxuriant a tiré sur le poste.

Revitalisé par les changements, le Turin s’est avancé et a pu prendre de l’avance à deux occasions claires Brekalo. Première sauvegarde Ospina, puis tiré haut. Les de Jurique ils semblaient s’en tirer. Le match s’est joué à l’extérieur des zones, mais dans un dernier arreón, le Naples il trouva le prix de son insistance par la médiation de Osimhen. Une splendide tête du Nigérian a rapporté trois points à l’équipe parthénienne, leader en solitaire de la Une série.