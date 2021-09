Résumé et buts du match Norvège – Pays-Bas (1-1) de la 4e journée.

01/09/2021 à 22:53 CEST

X. Serrano

Louis van Gaal est revenu de sa retraite pour commander Pays Bas jusqu’au Coupe du monde 2022. Pas une tâche facile, vu ce que j’ai vu. Dans sa renaissance, le ‘Orange‘n’est pas allé au-delà de la cravate (1-1) avant le Norvège de Haaland, qui a ouvert la boîte et a tiré le bâton après la pause. La peinture hollandaise, avec Frenkie de Jong et Memphis Payer redevenu leader, il a égalisé le match avant la pause avec un but de Klaassen. Manque de réussite et de fluidité dans le jeu pour boucler la rentrée.

NI

AAP

Norvège

Hansen ; Pedersen (Ryerson, 59′), Strandberg, Hanche-Olsen, Meling ; Thorsby, Normann (Berg, 68′) ; Odegaard, Elyounoussi, Hauge (Daehli, 59′) ; Haaland.

Pays Bas

Bijlow ; Bois (Dumfries, 90′), De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen ; Berghuis (Malen, 46′), Memphis et Gakpo.

Buts

1-0 M. 20 Haaland. 1-1 M. 37 Klaassen.

Arbitre

Szymon Marciniak (Pologne). TA : Elyounoussi (25′), Thorsby (43′)/Aveugles (18′), Dumfries (90′).

Incidents

Match disputé à l’Ulleval Stadion (Norvège) devant quelque 17 000 personnes correspondant à la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

A son retour sur le banc, le vétéran technique de 70 ans a modifié la formule maintenue par Ronald de Boer pendant le passage Eurocoupe. Il a écarté l’arrière très contesté de trois centraux pour revenir au 4-3-3. Dessus, Memphis flanqué de deux extrémités rapides, Berghuis et Gakpo. Dans le noyau, Frenkie de Jong aux commandes et derrière Van Dijk était de retour pour affronter Haaland. Un choc des titans. Bien que la plus grosse surprise du onze ait été la possession sous les bâtons du jeune homme Bijlow (Feyenoord).

Cette ‘Orange«Je voulais que le ballon soit dégagé dès le coup de sifflet d’ouverture. Les de Van gaal ils ont dominé le jeu de possession et leurs attaques ont été rapides. Le 0-1 pourrait tomber au premier de changement après une course de Memphis. Il a cédé au sommet de la zone à Gakpo, dont le tir a effleuré la traverse. Les armes de Norvège ils étaient autres. Services longs, contres éphémères et balles à Haaland.

Le bélier du Dortmund il a pardonné au premier, une main dans la main qui Bijlow sauvé avec le corps. Mais il n’y avait plus de concessions et la seconde était pour l’intérieur. Charpente a été décroché lorsque la défense néerlandaise a progressé après un corner rival déjà HaalandSeulement devant le gardien, il lui suffisait de centrer doucement le ballon.

Le but a bloqué le ‘Orange‘, avec à la fois le ballon et des problèmes pour marcher dans la surface adverse malgré les efforts de De Jong à la base du jeu. Dans l’ensemble, l’égalité est venue à sa seule occasion avant la pause.

Pays Bas il redoubla d’hostilités après la récréation. Van Dijk avec une tête centrée après un service arrêté et Memphis dans un plan lointain ils ont essayé les gants de Hansen. Deuxieme acte, Malen il effleura le bâton d’un coup sec en virage. Mais quand les meilleurs étaient Van gaal la frayeur norvégienne est arrivée. Odegaard a permis au compteur de Haaland, qui ne pouvait être arrêté que par le bâton.

Puis le domaine sans crocs est revenu, prévisible. Frenkie il s’est multiplié au centre du terrain, omniprésent depuis son propre terrain jusqu’au sommet de la zone rivale. Memphis Il ne se cachait pas non plus, demandant à maintes reprises le ballon entouré de rivaux. Même ainsi, le jeu « oranje » était lourd. Ce n’est qu’à l’étape finale qu’en insistant, le bris d’égalité a pu arriver. Mais Hansen il a grandi et noué un point qui maintient l’égalité dans le Groupe G. Turquie mène avec sept points, suivi d’un à l’extérieur par Pays Bas, Monténégro et Norvège.