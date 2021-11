Résumé et buts du match Osasuna – Elche (1-1) de la 15e journée

29/11/2021 à 23:01 CET

X. Serrano

Osasuna et Elche Lundi, ils ont signé des tables qui ont laissé les deux parties insatisfaites. En attendant que le nouveau venu Francisco Rodríguez impose son sceau, le secrétaire technique Sergio Mantecón et l’entraîneur du club Pablo Manusevitch ils ont dirigé un Elche qui s’est lié à travers Fidel l’objectif initial de Budimir, d’une pénalité. En seconde période, très équilibrée, le but pouvait tomber de n’importe où.

Osasuna

ELC

Osasuna

Herrera; Vidal, Unai García, David García, Côte ; Barja (Torres, 79′), Oier (Brasanac, 64′), Moncayola, Rubén García (Manu Sánchez, 87′); Budimir (Ávila, 79′) et Kike García.

Elche

Badia ; Palacios (Barragán, 85′), Roco, Diego González, Mojica; Tête Morente, Marcone (Gumbau, 60′), Mascarell, Fidel (Josan, 60′) ; Lucas Pérez (Guti, 85′) et Boyé.

Buts

1-0 M. 7 Budimir (plume). 1-1 M. 19 Fidel.

Arbitre

Díaz de Mera (castillan-La Mancha). TA : Manu Sánchez (90′) / Fidel (6′), Marcone (50′), Mascarell (56′).

Incidents

Match joué à El Sadar devant 16 865 spectateurs correspondant à la 15e journée de LaLiga Santander 2021-2022.

Ils ont été mesurés en Le Sadar deux équipes en heures creuses et en manque de joies. Situé au milieu de la table, Osasuna enchaîné trois jours sans gagner, tandis que le Elche, en pleine lutte pour éviter la relégation, avait ajouté deux des 18 derniers points possibles.

Peut-être parce qu’il est plus acclimaté au froid de Pampelune (en fait, les exploitants de Osasuna le matin ils ont déblayé la neige qui recouvrait la pelouse d’El Sadar), l’équipe de Jagoba Arrasate sauté beaucoup plus branché sur le terrain. Kike Garcia Il s’est amarré près de la barre transversale et Budimir, immédiatement après, il a volé la barre transversale. Dans le même geste, Fidel Il a lâché une gifle que l’arbitre a sanctionnée comme un penalty, transformée par Budimir.

Après son erreur inutile, le capitaine de green-franj s’est racheté avec le but égalisateur dans une action d’ardoise parfaitement exécutée. Dos au but, Fidel peigné sur le premier poteau un centre tendu de Tête Morente. Le but a équilibré le score et aussi le match, avec un Elche beaucoup plus audacieux. Un aller-retour qui a forcé l’intervention de Sergio Herrera, seul devant Lucas Perez.

Les révolutions ont chuté dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, caractérisée par des inexactitudes. Une égalité qui s’est maintenue durant la seconde mi-temps. A l’heure Osasuna pris l’initiative et tenta de surprendre un Edgar Badia quelque peu dangereux. Cependant, les occasions les plus dangereuses se sont produites dans le but défendu par Herrera.

Fidel habillé en assistant pour envoyer un service précis au cœur de la zone, où Boyé il a écrasé le ballon contre le poteau alors qu’il avait tout pour marquer. A moins d’un quart d’heure du départ Herrera est revenu à briller pour sauver sur la ligne de but une tête de José. Mieux atteint la dernière ligne droite Osasuna, qui pourrait gagner dans un tir de Kike Garcia, couvert par la défense sous des bâtons. Au final, répartition des points.