Résumé et buts du match Palencia Cristo Atlético-Espanyol (1-2) Copa del Rey

L’Espanyol sera dans le prochain match nul. Les perroquets ont scellé le retour à Palencia en seconde période avec plus d’arrivées que de précision. Wu Lei et Sergi Gómez ont neutralisé le 1-0 de Frodon après six minutes de jeu. Melamed s’est blessé à l’échauffement et Fernando Calero n’a pas pu terminer le match, également en raison d’un malaise. Péages d’accumulation d’engagement.

Palencia Cristo à.

Guille Garcia; Iker Pérez (Obispo, 93′), Abel Pascual, Morante (Vivito, 90′), Gallego; Josua, Bueno (Torres, 90′), Diego, Edu; Frodon (Álvaro, 66′), Adri (Moreno, 90′).

Espagnol

Joan Garcia; Miguelón, Calero (Sergi Gómez, 83 ‘), Cabrera, Dídac; Morlanes, Mérida (Darder, 58′) ; Embarba (Aleix Vidal, 58′), Melendo (Svensson, 75′), Wu Lei (Puado, 58’) ; Loren Moron.

Buts

1-0 M.6 Frodon. 1-1 M.46 Wu Lei. 1-2 M.86 Sergi Gómez

Arbitre

Muñiz Ruiz (galicien). TA : Adri / Calero, Darder et Dídac.

Campagne

Le nouveau ballast. 6 500 spectateurs.

Espanyol a vite regretté, toujours avec des muscles engourdis par les basses températures. Gallego a servi dans une faute latérale quelques mains innocentes de Cabrera et Frodon, dans sa région de la région, a vaincu le marquage tiède de Fran Mérida. Balle au premier poteau et tête impeccable.

L’affront a provoqué la colère des Bleus et Blancs, enhardis mais sans clairvoyance offensante. Loren et Wu Lei, actifs et sans but, étaient autour d’un match nul que Muñiz Ruiz a annulé pour hors-jeu de la Costa del Sol. Ce n’était pas le plus clair des Andalous. A la 22e minute et dans une position valide, il mettait mal l’extérieur du cou-de-pied dans un corner d’Embarba, peigné par Dídac au deuxième poteau.

Le dernier du premier acte a été réalisé par Embarba. Le Madrilène a exécuté avec sa frappe caractéristique un coup franc direct que Guille a repoussé avec ses poings après un saut à la corde diabolique.

Tends la main et embrasse le Christ

La harangue de Vicente Moreno a fait son chemin. Il a fallu vingt secondes pour tirer la cravate Embarba, Loren et Wu Lei. Le centre extérieur des ‘Jaws’ a été traqué par le gaucher chinois en prévision de son adversaire.

Celui de Massanassa a mis toute la viande sur l’herbe. Darder, Puado et Aleix, à la cire. Le harcèlement était total, même si le ballon refusait d’entrer. Aleix Vidal et Melendo avaient des chemins très clairs. Aussi Álvaro pour les violets, qui pouvaient « condamner ».

Le 1-2 viendrait dans une volée reliée par Sergi Gómez qui a glissé serré vers le bâton gardé par Guille. Le défenseur central était dans la surface depuis trois minutes après la blessure de Fernando Calero. Palencia a tenté jusqu’au bout et est tombée avec tout l’honneur d’une deuxième fédération.