Résumé et buts du match Panadería Pulido-Real Sociedad (0-4) du premier tour de la Copa del Rey

La Real Sociedad n’a pas donné l’option à la Panadería Pulido San Mateo, qu’elle a battue 0-4, et s’est qualifiée pour le deuxième tour de la Copa del Rey dans un match placide pour l’équipe d’Imanol Alguacil, qui a résolu avec amplitude et solvabilité contre un rival trois catégories inférieures.

PPU

RSO

Boulangerie polie

Alex Guanche ; Raúl Sosa, Pedro Viera, Azael, Rubén Silva (Ismael, min. 46), liver; Godoy (Fran Romero, min. 46) ; Pitu (Javi Martínez, min. 61), Aday (Gabri, min. 46), Felipe (Kilian Alemán, min. 46); et Braulio.

Société réelle

Ryan ; Zaldua (Gorosabel, min. 72), Aritz, Pacheco, Aihen ; Navarro (Oyarzabal, min. 60), Guevara (Zubimendi, min. 46), Olasagasti; Portu (Djouahra, min. 60), Sorloth (Isak, min. 60) et Barrenetxea.

Buts

0-1 M.6 Portu. 0-2 M.7 Aihen. 0-3 M.60 Sørloth. 0-4 M.71 Djouahra.

Arbitre

Figueroa Vázquez. Sans reproches.

Campagne

Gran Canaria. 3 848 spectateurs

L’ensemble txuri urdin ne s’est pas détendu et a maîtrisé son adversaire dès le coup de sifflet d’ouverture, a mis sa victoire sur les rails très tôt avec deux buts en avance et consécutifs, pour confirmer sa passe après la pause avec deux nouveaux buts.

En seulement sept minutes, les hommes d’Imanol Alguacil avaient déjà percé le but insulaire à deux reprises ; le premier d’une action individuelle de Portu, qui a commencé dans la bonne position, a traversé la surface, a remporté le combat avec le gardien de but et a marqué du pied gauche.

Peu après, Aihen Muñoz a réussi un tir serré du bord de la surface qui a fini dans les filets, profitant d’un faible dégagement de la défense après une percée du Norvégien Alexander Sorloth.

Au milieu de l’écrasante domination réaliste, Aritz Elustondo a dirigé un corner et le ballon a touché la barre transversale.

Jusqu’à la pause, l’initiative d’Albiazul a été constante, avec des arrivées plus dangereuses qui ont alterné avec quelques incursions de l’équipe locale, notamment sur coups de pied arrêtés, mais sans jamais déranger Matthew Ryan.

Dans la seconde moitié Pulido Bakery a fait un changement multiple et a également modifié son dessin tactique, en appuyant plus haut, et il en est ainsi venu à embêter le Real au point de faire travailler Ryan sur une bonne volée de Gabri, l’un des joueurs incorporés au jeu.

Cependant, lorsque la Boulangerie Pulido était plus animée, sa rivale condamnée à deux nouveaux coups de fouet, le premier de Sorloth au centre d’Aihen, et le dernier avec un coup bas dur de Djouahra, mettant ainsi fin au rêve du modeste club de Gran Canaria lors d’une nuit historique.

Une fois le tour de qualification de la Coupe réglé, les Donostiarras songent déjà au match de championnat contre le Real Madrid, leader de la Liga Santander, qui se jouera samedi prochain à la Reale Arena.