Résumé et buts du match Pays-Bas – Gibraltar (6-0) de la 8e journée

11/10/2021

Le à 23:35 CEST

X. Serrano

Memphis Depay a été exposé dans la déroute de Pays Bas à Gibraltar (6-0). Bien qu’il ait d’abord raté un penalty, l’azulgrana a riposté avec deux buts, dont un à onze mètres, et deux autres passes décisives. Ainsi, le ’10’ des ‘Oranje’ a battu un nouveau record en devenant le meilleur buteur de son équipe sur une année civile : 14 buts en 14 matchs. Toujours dans la clé du Barça, Frenkie de Jong joué 60 minutes placides et Luuk de Jong il a assisté au match depuis le banc.

AAP

GIB

Pays Bas

Bijlow ; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aveugle ; Wijnaldum, F. De Jong (Weghorst, 60′), Klaassen ; Berghuis (Danjuma, 60′), Memphis et Lang (Malen, 78′).

Gibraltar

Bande; Olivero, Annesley, Wiseman, Chipolina (Brito, 46′) ; Walker (Badr, 80′), Bosio (Ronan, 46′), Chipolina ; Styche (Casciaro, 62′), Torrilla (Mouelhi, 88′) et Valarino.

Buts

1-0 M. 9 Van Dijk. 2-0 M. 21 Memphis. 3-0 M. 45 + 3 Memphis (plume). 4-0 M. 49 Dumfries. 5-0 M. 75 Danjuma. 6-0 M. 86 Malen.

Arbitre

Vitaliy Meshkov (Russie). TA : Torrilla (18′).

Incidents

Match joué à De Kuip correspondant à la 8e journée de la phase de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Au-delà des buts, le jeu de Memphis c’était un scandale. Face à un adversaire sans options pour rivaliser et encouragé par un public avide de s’amuser, le talent de Moordrecht a fait ressortir son vaste catalogue de tricks. Elastique à glisser entre quatre rivaux, talons, clapots, freins sur sec qui finissent le rival hors du terrain, tentatives de buts olympiques… Le spectacle qui réclamait un De Kuip qu’en une demi-heure il faisait déjà la vague.

Des ressources de belle facture, mais totalement fonctionnelles contre un adversaire qui s’est battu et est tombé enfermé dans sa propre zone. Memphis c’était un mal de dents avec sa confiance en soi et sa mobilité constante, apparaissant partout sur le front d’attaque. Dans les bottes du joueur barcelonais, naîtrait le premier but du match, un corner qui Van Dijk il s’est dirigé sans opposition au premier poteau. Minute 9 et les petites options de Gibraltar ils se fanaient.

Malgré l’entité du rival, il convient de noter la voracité d’un ‘Orange‘qu’après chaque but, il cherchait à marquer le suivant et était associé à une grande aisance, atteignant constamment la cuisine d’un rival en boîte. Un adversaire qui, tout est dit, n’a pas hésité à tirer des deux pieds. Bande, le meilleur visiteur malgré le résultat, a économisé un penalty à Memphis après les mains d’un coéquipier mais n’a pas pu répéter l’exploit lorsque l’arbitre a sanctionné la même infraction au bord de la pause. Entre, Payer avait profité d’un cadeau de Klaassen pousser le 2-0.

L’entracte a rendu le même monologue. Frenkie de Jong, avec peu de travail en raison de sa position retardée au centre du terrain, a été remplacé vers l’heure de jeu tandis que Luuk vérifié que Van gaal préfère Weghorst comme alternative robuste en attaque. Dumfries bientôt dirigé le 4-0 au centre Lang, titre à l’extrême gauche au lieu de Gakpo. Avec WijnaldumLa seule nouveauté concernant l’équipe qui a battu la Lettonie 1-0 vendredi.

Dans les dernières mesures du match, le ‘groguet’ Danjuma et Malen, assisté par Memphis, a complété la victoire néerlandaise. Il leur en manquait un pour égaler le score du premier tour. Ce résultat garde Pays Bas en tant que chef de groupe avec deux points de plus que Norvège, qui sera mesuré à domicile le dernier jour. Une rencontre qui s’annonce comme une finale pour décrocher le billet direct pour Qatar 2022.